Xiaomi 17 Ultra Türkiye'ye Gelecek Mi, Ne Zaman Gelecek?
Xiaomi'nin kamera odaklı yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, son sızıntılarla yeniden gündeme geldi.
Xiaomi'nin kamera odaklı yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, son sızıntılarla yeniden gündeme geldi. Cihazın teknik özellikleriyle birlikte Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ve çıkış tarihine dair iddialar teknoloji tutkunları
XİOMİ 17 ULTRA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
Pil kapasitesi ve kamera özelliklerine dair yeni bilgiler paylaşılırken, Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye pazarında satışa sunulma ihtimali de teknoloji gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Bazı teknoloji haber siteleri, Xiaomi 17 Ultra modelinin 2026 başlarında tanıtılacağını ve Türkiye pazarına gelme ihtimalinin konuşulduğunu bildiriyor. Ancak bu haberlerin hepsi "söylenti" ya da "sızıntı" düzeyinde. Resmî Xiaomi Türkiye ya da Xiaomi global kaynaklarından 17 Ultra için Türkiye lansmanına dair bir onay gelmiş değil.
XİOMİ 17 ULTRA ÖZELLİKLERİ
Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi'nin bugüne kadarki en iddialı amiral gemisi; Apple ve Samsung gibi devlerle doğrudan rekabet etmek üzere tasarlandı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7.500 mAh dev batarya, Leica destekli kamera sistemi ve hatta arka tarafta ikinci bir ekran ile geliyor.
Xiaomi, 17 Pro Max modelini hem cesur hem de sofistike hissettirecek şekilde tasarlamış. Gövde, ön ve arka yüzde Dragon Crystal Glass 3 kullanırken, çerçevede alüminyum (ya da alaşım) tercih edilmiş. Bu sayede aşırıya kaçmadan premium bir görünüm yakalanmış.
Ayrıca IP68 sertifikası da bulunuyor; yani cihaz toz girişine karşı tam korumalı ve belirli derinlikteki suya daldırmalara dayanıklı.
162.9 × 77.6 × 8 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 219 gram ağırlığındaki cihaz, büyük bataryasına rağmen dengeli bir kullanım sunuyor.
Xiaomi 17 Pro Max, selefi Xiaomi 17 Pro'daki 6.300 mAh bataryaya kıyasla büyük bir yükseltme sunarak 7.500 mAh'lik dev bir batarya ile geliyor. Bu artan kapasite, L şeklindeki silikon-karbon batarya tasarımı sayesinde elde edilmiş. Batarya hücrelerinde %16 oranında silikon kullanılması, enerji yoğunluğunu artırırken gövdeyi ince tutmayı mümkün kılıyor.
Cihaz, günlük kullanım senaryolarında 1,5 ila 2 gün arasında rahatça dayanabiliyor.