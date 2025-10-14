İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Xiaomi 17 Ultra Türkiye'ye Gelecek Mi, Ne Zaman Gelecek?

  1. Xiaomi'nin kamera odaklı yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, son sızıntılarla yeniden gündeme geldi. Cihazın teknik özellikleriyle birlikte Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ve çıkış tarihine dair iddialar teknoloji tutkunları

  2. <h2 class="gallery-item-title">XİOMİ 17 ULTRA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? </h2> <p>Pil kapasitesi ve kamera özelliklerine dair yeni bilgiler paylaşılırken, Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye pazarında satışa sunulma ihtimali de teknoloji gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. <br><br> Bazı teknoloji haber siteleri, Xiaomi 17 Ultra modelinin 2026 başlarında tanıtılacağını ve Türkiye pazarına gelme ihtimalinin konuşulduğunu bildiriyor. Ancak bu haberlerin hepsi "söylenti" ya da "sızıntı" düzeyinde. Resmî Xiaomi Türkiye ya da Xiaomi global kaynaklarından 17 Ultra için Türkiye lansmanına dair bir onay gelmiş değil.</p>

    Pil kapasitesi ve kamera özelliklerine dair yeni bilgiler paylaşılırken, Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye pazarında satışa sunulma ihtimali de teknoloji gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

    Bazı teknoloji haber siteleri, Xiaomi 17 Ultra modelinin 2026 başlarında tanıtılacağını ve Türkiye pazarına gelme ihtimalinin konuşulduğunu bildiriyor. Ancak bu haberlerin hepsi "söylenti" ya da "sızıntı" düzeyinde. Resmî Xiaomi Türkiye ya da Xiaomi global kaynaklarından 17 Ultra için Türkiye lansmanına dair bir onay gelmiş değil.

  3. <h2 class="gallery-item-title">XİOMİ 17 ULTRA ÖZELLİKLERİ</h2> <p>Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi'nin bugüne kadarki en iddialı amiral gemisi; Apple ve Samsung gibi devlerle doğrudan rekabet etmek üzere tasarlandı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7.500 mAh dev batarya, Leica destekli kamera sistemi ve hatta arka tarafta ikinci bir ekran ile geliyor.<br><br>Xiaomi, 17 Pro Max modelini hem cesur hem de sofistike hissettirecek şekilde tasarlamış. Gövde, ön ve arka yüzde Dragon Crystal Glass 3 kullanırken, çerçevede alüminyum (ya da alaşım) tercih edilmiş. Bu sayede aşırıya kaçmadan premium bir görünüm yakalanmış.<br></p>

    Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi'nin bugüne kadarki en iddialı amiral gemisi; Apple ve Samsung gibi devlerle doğrudan rekabet etmek üzere tasarlandı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 7.500 mAh dev batarya, Leica destekli kamera sistemi ve hatta arka tarafta ikinci bir ekran ile geliyor.

    Xiaomi, 17 Pro Max modelini hem cesur hem de sofistike hissettirecek şekilde tasarlamış. Gövde, ön ve arka yüzde Dragon Crystal Glass 3 kullanırken, çerçevede alüminyum (ya da alaşım) tercih edilmiş. Bu sayede aşırıya kaçmadan premium bir görünüm yakalanmış.

  4. Ayrıca IP68 sertifikası da bulunuyor; yani cihaz toz girişine karşı tam korumalı ve belirli derinlikteki suya daldırmalara dayanıklı.<br><br>162.9 × 77.6 × 8 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 219 gram ağırlığındaki cihaz, büyük bataryasına rağmen dengeli bir kullanım sunuyor.<br><br>Xiaomi 17 Pro Max, selefi Xiaomi 17 Pro'daki 6.300 mAh bataryaya kıyasla büyük bir yükseltme sunarak 7.500 mAh'lik dev bir batarya ile geliyor. Bu artan kapasite, L şeklindeki silikon-karbon batarya tasarımı sayesinde elde edilmiş. Batarya hücrelerinde %16 oranında silikon kullanılması, enerji yoğunluğunu artırırken gövdeyi ince tutmayı mümkün kılıyor.<br><br>Cihaz, günlük kullanım senaryolarında 1,5 ila 2 gün arasında rahatça dayanabiliyor.

    Ayrıca IP68 sertifikası da bulunuyor; yani cihaz toz girişine karşı tam korumalı ve belirli derinlikteki suya daldırmalara dayanıklı.

    162.9 × 77.6 × 8 mm boyutlarındaki ve yaklaşık 219 gram ağırlığındaki cihaz, büyük bataryasına rağmen dengeli bir kullanım sunuyor.

    Xiaomi 17 Pro Max, selefi Xiaomi 17 Pro'daki 6.300 mAh bataryaya kıyasla büyük bir yükseltme sunarak 7.500 mAh'lik dev bir batarya ile geliyor. Bu artan kapasite, L şeklindeki silikon-karbon batarya tasarımı sayesinde elde edilmiş. Batarya hücrelerinde %16 oranında silikon kullanılması, enerji yoğunluğunu artırırken gövdeyi ince tutmayı mümkün kılıyor.

    Cihaz, günlük kullanım senaryolarında 1,5 ila 2 gün arasında rahatça dayanabiliyor.

14 Ekim 2025