Otomobillerde Tasarım Değişiyor...
Xiaomi sürücüsünün ölümü, Çin'in yeni elektrikli araç kapı tasarımları için çabasını artırdı.
Xiaomi SU7 elektrikli sedanın karıştığı ölümcül kaza, gömme araç kapı kollarının yeniden incelenmesine yol açtı ve Çin'in daha sıkı güvenlik standartları için yaptığı baskıyı güçlendirmesi muhtemel.
Pazartesi günü meydana gelen ve polisin alkollü araç kullanımından kaynaklandığını düşündüğü kazada aracın alev alması sonucu hayatını kaybeden sürücüyü kurtarmak için çevredekiler kapıları açamadı.
Mart ayında üç kişinin ölümüne yol açan benzer bir kazanın ardından Çin düzenleyicileri kapı kolu mekanizmaları için yeni gereklilikler taslağı hazırlamaya başlarken, analistler son olayın Çin'de EV kapı kolu tasarımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirmesiyle birlikte uygulama için gerekçeleri güçlendirmesini bekliyor.
KONU İÇİN HASHTAG AÇILDI
Bu konuyla ilgili bir hashtag, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da trend oldu ve 1 milyondan fazla kez görüntülendi.
Eylül ayında, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, tüm binek araçlarda aracın hem içinden hem de dışından erişilebilen mekanik kapı açma tertibatının bulunmasını zorunlu kılan bir düzenleme önerdi. Bu düzenlemeler, Tesla tarafından yaygınlaştırılan gömme veya gizli kapı kollarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Çin Otomobil Bayileri Birliği danışmanlarından Li Yanwei, "Xiaomi elektrikli araç kazaları, yeni araç kapı kolları için ulusal standartların ortaya çıkmasını hızlandırdı." dedi. Gömme kapı kollarına sahip modeller üreten otomobil üreticilerinin yeni standartlara uyum sağlamak için ürünlerini geliştirmeleri gerekecek.
ŞIK VE FÜTÜRİSTİK GÖRÜNÜYOR
Günümüzde birçok araç türünde görülen gömme kapı kolları, ilk olarak elektrikli araçlar tarafından şık ve fütüristik bir tasarım olarak popüler hale getirildi. Çin'in önerdiği kurallar yalnızca yurt içinde satılan araçlar için geçerli olsa da, dünyanın en büyük otomobil pazarı olması, küresel otomobil üreticilerinin uyum sağlamak için modelleri yeniden tasarlamaları gerekeceği ve bu durumun sektör genelindeki tasarım standartlarını yeniden şekillendirebileceği anlamına geliyor.
TESLA İNCELEME ALTINDA
Tesla, ABD'de de inceleme altına alındı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bazı Model Y kapı kolları için bir kusur soruşturması başlattı. Kurum, Bloomberg News'in, araçların elektrik kesintisi nedeniyle kapıları açamayan kişilerin yaralandığı veya hayatını kaybettiği bir dizi olayı ortaya çıkarmasının ardından soruşturmayı başlattı.
Çin'in taslak kuralları elektrikle çalışan kollara izin veriyor, ancak kilit sistemi devrede olsa veya pil aşırı ısınsa bile kapıların dışarıdan alet kullanmadan çalıştırılabilmesini zorunlu kılıyor. Mekanik serbest bırakma, elektrik sinyalleri olmadan yalnızca fiziksel bağlantılarla çalışan bir sistem olarak tanımlanıyor. Kol ayrıca en az 6 x 2 santimetrelik bir el mesafesi sağlaması gerekiyor.
SADECE 19 AYLARI OLACAK
Ek şartlar arasında çeşitli koşullar altında performans testleri de yer alıyor. Teklif, 22 Kasım'a kadar kamuoyunun geri bildirimlerine açık olacak ve 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan kuralların kesinleşmesinin ardından, otomobil üreticilerinin halihazırda üretim aşamasında olan modelleri güncellemek için 19 ayı olacak.
Bazı üreticiler şimdiden uyum sağlamaya başladı. Örneğin Zeekr'in 9X spor arazi aracı, taslak gerekliliklerini karşılayan elektrikli işlevselliğe sahip geleneksel tarzda kulplara sahip.
Şanghay merkezli danışmanlık şirketi Automotive Foresight'ın yönetici direktörü Yale Zhang, taslak güvenlik standardına atıfta bulunarak, "Bu, sağduyuya dönüş" dedi.