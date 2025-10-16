Otomobillerde Tasarım Değişiyor...

KONU İÇİN HASHTAG AÇILDI



Bu konuyla ilgili bir hashtag, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da trend oldu ve 1 milyondan fazla kez görüntülendi.



Eylül ayında, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, tüm binek araçlarda aracın hem içinden hem de dışından erişilebilen mekanik kapı açma tertibatının bulunmasını zorunlu kılan bir düzenleme önerdi. Bu düzenlemeler, Tesla tarafından yaygınlaştırılan gömme veya gizli kapı kollarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.



Çin Otomobil Bayileri Birliği danışmanlarından Li Yanwei, "Xiaomi elektrikli araç kazaları, yeni araç kapı kolları için ulusal standartların ortaya çıkmasını hızlandırdı." dedi. Gömme kapı kollarına sahip modeller üreten otomobil üreticilerinin yeni standartlara uyum sağlamak için ürünlerini geliştirmeleri gerekecek.