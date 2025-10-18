Sibel Can Babaanne Oldu
Engincan-Merve Ural çiftinden güzel haber
-
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural'ı 2022 yılında evlendirdi.
-
Engincan Ural ile uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya, Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
-
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Ural çiftinden kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi.
-
Engincan Ural ile Merve Kaya Ural'dan güzel haber geldi. Kız bebek bekleyen ünlü çiftin doğum için ABD'yi tercih ettiği ortaya çıktı.
-
TORUNUNUN İSMİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü çift ilk bebeklerini Miami'de kucaklarına alırken; Sibel Can da babaanne olmanın sevincini yaşadı.
Sibel Can'ın torununa Arapça hurma ağacı anlamına gelen Lina adı verildiği ortaya çıktı.
-
"DEDE OLDUM"
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural da ilk kez dede oldu. Ünlü sunucu, "Evet dede oldum" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
-
İlk kez hala olmanın heyecanını yaşayan Melisa Ural da sevincini "Hala" yazılı şapkasıyla gözler önüne serdi.