YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sibel Can Babaanne Oldu

Engincan-Merve Ural çiftinden güzel haber

  1. Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Engincan Ural'ı 2022 yılında evlendirdi.

  2. Engincan Ural ile uzun yıllar aşk yaşadığı Merve Kaya, Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

  3. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Ural çiftinden kısa bir süre önce bebek müjdesi geldi.

  4. Engincan Ural ile Merve Kaya Ural'dan güzel haber geldi.&nbsp;Kız bebek bekleyen ünlü çiftin doğum için ABD'yi tercih ettiği ortaya çıktı.

    Engincan Ural ile Merve Kaya Ural'dan güzel haber geldi. Kız bebek bekleyen ünlü çiftin doğum için ABD'yi tercih ettiği ortaya çıktı.

  TORUNUNUN İSMİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü çift ilk bebeklerini Miami'de kucaklarına alırken; Sibel Can da babaanne olmanın sevincini yaşadı.

Sibel Can'ın torununa Arapça hurma ağacı anlamına gelen Lina adı verildiği ortaya çıktı.

    TORUNUNUN İSMİ ORTAYA ÇIKTI

    Ünlü çift ilk bebeklerini Miami'de kucaklarına alırken; Sibel Can da babaanne olmanın sevincini yaşadı.

    Sibel Can'ın torununa Arapça hurma ağacı anlamına gelen Lina adı verildiği ortaya çıktı.

  "DEDE OLDUM"

Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural da ilk kez dede oldu. Ünlü sunucu, "Evet dede oldum" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

    "DEDE OLDUM"

    Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural da ilk kez dede oldu. Ünlü sunucu, "Evet dede oldum" diyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

  7. İlk kez hala olmanın heyecanını yaşayan Melisa Ural da sevincini "Hala" yazılı şapkasıyla gözler önüne serdi.

    İlk kez hala olmanın heyecanını yaşayan Melisa Ural da sevincini "Hala" yazılı şapkasıyla gözler önüne serdi.

18 Ekim 2025