Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
BYD Araçları Geri Çağırıyor

Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, elektrikli araçlarındaki motor ve batarya sorunu nedeniyle geri çağırma açıkladı.

  1. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çinli şirketin küresel çapta büyüme yarışında kalite kontrolünü ön plana çıkararak, teknik arızalar nedeniyle kritik iç pazarındaki 115 binden fazla aracı geri çağırıyor.

  2. Hem hibrit hem de saf elektrikli modelleri hedef alan iki ayrı düzenleyici işlem, Shenzhen merkezli BYD'nin Çin'de yoğun bir fiyat rekabetiyle karşı karşıya kalması ve hükümetin maliyetleri düşürmek için aceleyle olası kalite tavizleri konusunda endişe duymasına neden olmasıyla birlikte geldi.<br><br>Düzenleyici kurum tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, geri çağırmalar Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin resmi soruşturmalarının ardından gerçekleşti.

  3. <strong>BATARYA VE MOTOR İÇİN GERİ ÇAĞIRMA YAPILDI</strong><br><br>Otomobil geri çağırmaları yaygın olsa da, bu kusurlar ana tahrik ve batarya bileşenlerini içeriyor ve hükümetin daha güçlü elektrikli araç güvenlik standartları için baskı yapmasıyla birlikte Çinli tüketiciler arasında elektrikli araç güvenliği konusunda endişelere yol açabilir.<br><br>Düzenleyiciler, Tesla tarafından ölümcül kazaların ardından popüler hale getirilen gömme veya gizli kapı kolları konusundaki endişeler nedeniyle kapı kolu mekanizması gerekliliklerini hazırlıyor.

    BATARYA VE MOTOR İÇİN GERİ ÇAĞIRMA YAPILDI

    Otomobil geri çağırmaları yaygın olsa da, bu kusurlar ana tahrik ve batarya bileşenlerini içeriyor ve hükümetin daha güçlü elektrikli araç güvenlik standartları için baskı yapmasıyla birlikte Çinli tüketiciler arasında elektrikli araç güvenliği konusunda endişelere yol açabilir.

    Düzenleyiciler, Tesla tarafından ölümcül kazaların ardından popüler hale getirilen gömme veya gizli kapı kolları konusundaki endişeler nedeniyle kapı kolu mekanizması gerekliliklerini hazırlıyor.

  4. BYD'nin ilk geri çağırması, Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen amiral gemisi hibrit Tang serisinin önceki versiyonuna ait yaklaşık 44 bin adet aracı hedef alıyor. Bir bileşen tasarımındaki ve tahrik motoru kontrolöründeki kusurlar, devre kartının yanmasına ve aşırı durumlarda güç kaybına yol açabilir.

  5. Daha büyük geri çağırma, Şubat 2021 ile Ağustos 2022 arasında üretilen yaklaşık 70 bin&nbsp; elektrikli Yuan Pro crossover'ı kapsıyor. Pilin su geçirmez tasarımındaki bir kusur, güç çıkışında düşüşe yol açabiliyor. BYD, pil yuvasına bir sızdırmazlık maddesi uygulayarak sorunu gidermeyi planlıyor.

  6. Otomobil üreticisi, Çin'deki otomobil fiyat savaşının şirketin içerideki pazar hakimiyetini zayıflatmasıyla birlikte, yerel, fiyat açısından rekabetçi bir oyuncu imajından sıyrılıp küresel bir marka oluşturmayı hedefliyor.<br><br>Elektrikli araç devi, Eylül ayında 18 ayın ilk aylık satış düşüşünü yaşayarak Çin'in en çok satan markası unvanını kaybetti. Ayrıca, pazardaki zorlu koşullar nedeniyle 2025 yılı satış hedefini 5,5 milyon adetten 4,6 milyon adede düşürmek zorunda kaldı.

18 Ekim 2025