"Her Şeyini Satıyor"
Burak Özçivit'ten iddialara ilk kez yanıt geldi!
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son günlerde lüks araçlarını ve milyonluk evlerini elden çıkararak yurt dışına taşınmaya hazırlandığı yönünde çıkan iddialar sonrası bir açıklamada bulundu.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, yeni aldığı 25 milyon liralık Mercedes ile geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda objektiflere takıldı.
Muhabirlerin "Hayırlı olsun" dileklerine teşekkür eden Özçivit, özel hayatı hakkında sorulan soruları yanıtladı.
Özçivit'in Rolls-Royce dahil sahip olduğu lüks araçlarını ve Acarkent'teki iki evini elden çıkardığı, hatta Şile ya da Sapanca'da yaptırdığı özel villayı da satış listesine eklediği öne sürülmüştü.
Özçivit, son günlerde hakkında çıkan "mal varlığını elden çıkarıyor" iddialarına net bir yanıt vererek yalanladı.
ÜLKEYİ TERK EDİYOR İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ
"Bu tarz konularda açıklama yapmaktan gerçekten sıkıldım. Çoğu haber yalan, zaten hep yalanlıyorum. Bu konuda daha fazla konuşmak bile gereksiz."