Serveti Dudak Uçuklattı!
"İmparator"un yatırımları milyonları buluyor
'İmparator' lakabıyla tanınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in mal varlığı yeniden gündem oldu. Otellerden restoran zincirlerine, televizyon kanallarından lüks araçlara kadar geniş bir portföye sahip olan Tatlıses'in serveti sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.
Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sanatından çok servetiyle gündemde. Türkiye'nin dört bir yanında yatırımları bulunan ünlü sanatçının; oteller, restoranlar, televizyon kanalları ve lüks araçlardan oluşan geniş bir mal varlığı olduğu konuşuluyor.
İddiaya göre; İstanbul, İzmir, Bodrum, Kuşadası ve Şanlıurfa'da otelleri, villaları, arsaları ve restoran zincirleri bulunuyor.
Ayrıca 48 daireli bir apartmana, bir giyim markasına ve D-Smart'ta yayın yapan televizyon kanalına sahip olduğu öne sürülüyor.
Tatlıses'in adını taşıyan Tempo TV ve diğer medya yatırımları da hala aktif durumda.
Bununla da bitmiyor; ünlü sanatçının bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes, üç Jeep ve bir limuzinden oluşan lüks araç filosu olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada ise paylaşılan bu listeye yorum yağdı.