Akıllı Telefonlar Beyni Yeniden Şekillendiriyor!

Yapılan araştırmalara göre, 15 yaş ve üzeri bireyler her gün ortalama 3 saat 21 dakikasını telefon başında geçiriyor. Bu süre, özellikle gençlerde dikkat süresinin azalmasına, hafıza performansında düşüşe ve odaklanma bozukluklarına neden olabiliyor.