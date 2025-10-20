Akıllı Telefonlar Beyni Yeniden Şekillendiriyor!
Uzmanlara göre telefon başında geçirilen uzun saatler, dikkat dağınıklığı ve hafıza zayıflığı gibi sorunları tetikleyebiliyor.
Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, hayatı kolaylaştırsa da bilinçsiz kullanımın ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre telefon başında geçirilen uzun saatler, dikkat dağınıklığı ve hafıza zayıflığı gibi sorunları tetikleyebiliyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, artık yalnızca iletişim aracı olmaktan çıktı; sosyal yaşamın, iş dünyasının ve eğlencenin merkezine yerleşti. Ancak uzmanlar, bu cihazların beyin üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıyor.
Yapılan araştırmalara göre, 15 yaş ve üzeri bireyler her gün ortalama 3 saat 21 dakikasını telefon başında geçiriyor. Bu süre, özellikle gençlerde dikkat süresinin azalmasına, hafıza performansında düşüşe ve odaklanma bozukluklarına neden olabiliyor.
Nöroloji uzmanları, uzun süreli ekran kullanımının beynin ödül sistemini etkileyerek bağımlılığa benzer bir etki yarattığını ifade ediyor.
Sürekli bildirim, mesaj ve sosyal medya akışıyla uyarılan beyin, zamanla "anlık tatmin" mekanizmasına alışıyor ve bu durum üretkenliği azaltıyor.
Psikiyatristler ise akıllı telefon kullanımını sınırlamak için dijital detoks öneriyor.
Gün içinde belirli saatlerde telefonu kapatmak, ekran süresi uygulamalarıyla kullanım takibi yapmak ve özellikle uyku öncesi telefon kullanımını durdurmak bu etkileri azaltabiliyor.