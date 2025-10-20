Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Akıllı Telefonlar Beyni Yeniden Şekillendiriyor!

  1. <strong>Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, hayatı kolaylaştırsa da bilinçsiz kullanımın ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre telefon başında geçirilen uzun saatler, dikkat dağınıklığı ve hafıza zayıflığı gibi sorunları tetikleyebiliyor.</strong>

  2. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, artık yalnızca iletişim aracı olmaktan çıktı; sosyal yaşamın, iş dünyasının ve eğlencenin merkezine yerleşti. Ancak uzmanlar, bu cihazların beyin üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıyor.

  3. Yapılan araştırmalara göre, 15 yaş ve üzeri bireyler her gün ortalama 3 saat 21 dakikasını telefon başında geçiriyor. Bu süre, özellikle gençlerde dikkat süresinin azalmasına, hafıza performansında düşüşe ve odaklanma bozukluklarına neden olabiliyor.

  4. Nöroloji uzmanları, uzun süreli ekran kullanımının beynin ödül sistemini etkileyerek bağımlılığa benzer bir etki yarattığını ifade ediyor.&nbsp;

  5. Sürekli bildirim, mesaj ve sosyal medya akışıyla uyarılan beyin, zamanla "anlık tatmin" mekanizmasına alışıyor ve bu durum üretkenliği azaltıyor.

  6. Psikiyatristler ise akıllı telefon kullanımını sınırlamak için dijital detoks öneriyor.&nbsp;

  7. Gün içinde belirli saatlerde telefonu kapatmak, ekran süresi uygulamalarıyla kullanım takibi yapmak ve özellikle uyku öncesi telefon kullanımını durdurmak bu etkileri azaltabiliyor.

20 Ekim 2025