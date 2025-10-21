Bunların Fiyatları 500 Bin Artabilir... Sadece Bir Ay Kaldı

2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
'Önemli bir risk' Muğla depremi sonrası kritik uyarı
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Uzayan Davaları 'Etkinlik Büroları' Özel Olarak Takip Edecek
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı

Bunların Fiyatları 500 Bin Artabilir... Sadece Bir Ay Kaldı

AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına araç tipine göre ek vergi uygulanacak.

  1. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte otomotiv sektöründe kampanyalar hızlanırken bazı markalar olumsuz etkilenmesi bekleniyor.<br><br>Geçtiğimiz Eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirildi. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu ve sadece bir ayı kaldı.

    Yıl sonunun gelmesiyle birlikte otomotiv sektöründe kampanyalar hızlanırken bazı markalar olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

    Geçtiğimiz Eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirildi. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu ve sadece bir ayı kaldı.

  2. <strong>ORANLAR TAM OLARAK NE?</strong><br><br>Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:<br><br>Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

    ORANLAR TAM OLARAK NE?

    Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:

    Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

  3. <strong>HANGİ MODELLERDEN ZAMLARDAN ETKİLENECEK?</strong><br><br>Türkiye'de sorunsuzluğuyla nam salmış olan Japon otomobillerinin bazıları yeni gümrük vergisinden etkilenecek.<br><br>Honda'nın neredeyse tüm modellerinin fiyatı artış yaşayacak. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'nin fiyatında yükseliş bekleniyor.

    HANGİ MODELLERDEN ZAMLARDAN ETKİLENECEK?

    Türkiye'de sorunsuzluğuyla nam salmış olan Japon otomobillerinin bazıları yeni gümrük vergisinden etkilenecek.

    Honda'nın neredeyse tüm modellerinin fiyatı artış yaşayacak. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'nin fiyatında yükseliş bekleniyor.

  4. Toyota'nın yerli üretimi olan Corolla ve CH-R dışında Avrupa Birliği'nde üretilen Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modelleri vergi artışından etkilenecek. Corolla Cross, RAV4, Land Curiser Prado'nun fiyatı artacak.

    Toyota'nın yerli üretimi olan Corolla ve CH-R dışında Avrupa Birliği'nde üretilen Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modelleri vergi artışından etkilenecek. Corolla Cross, RAV4, Land Curiser Prado'nun fiyatı artacak.

  5. Nissan'ın X-Trail modeli vergi artışından dolayı zamlanacak.

    Nissan'ın X-Trail modeli vergi artışından dolayı zamlanacak.

  6. Subaru'nun ise Forester ve Crosstrek modelleri vergiden etkilenecek.

    Subaru'nun ise Forester ve Crosstrek modelleri vergiden etkilenecek.

  7. Lexus'un satıştaki LBX, NX, RX ve LM yani tamamı ek vergiye tabi olacak.

    Lexus'un satıştaki LBX, NX, RX ve LM yani tamamı ek vergiye tabi olacak.

  8. <strong>ARTIŞ NE KADAR OLACAK?</strong><br><br>Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor. Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor.<br>(Not: Anlaşılabilmesi için 1 milyon lira üzerinden hesaplanmıştır, araçların matrahları yüksekse vergilendirme oranları da yükseleceği için tutar 540 bin liranın üzerinde gerçekleşebilir.)

    ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

    Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor. Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor.
    (Not: Anlaşılabilmesi için 1 milyon lira üzerinden hesaplanmıştır, araçların matrahları yüksekse vergilendirme oranları da yükseleceği için tutar 540 bin liranın üzerinde gerçekleşebilir.)

  9. <strong>MARKALAR VERGİSİ DÜŞÜK ÜLKELERDEN İTHALAT YAPABİLİR</strong><br><br>Otomobil markaları ithalatlarını Avrupa ya da diğer ek vergiye tabi olmayan ülkelerden gerçekleştirebilirlerse avantajlı fiyatlardan satışlarına devam edebilecek. Aksi halde agresif fiyatlandırmalar nedeniyle rekabetten uzaklaşabilir ve tercih edilmekten çıkarılabilecekler.<br><br>Emsal olan modellerinden neredeyse 500 bin lira daha fazlaya satılacakları düşünülürse distribütörlerin hızlı aksiyon alıp farklı ülkelerden ithalat yapması gerekecek.

    MARKALAR VERGİSİ DÜŞÜK ÜLKELERDEN İTHALAT YAPABİLİR

    Otomobil markaları ithalatlarını Avrupa ya da diğer ek vergiye tabi olmayan ülkelerden gerçekleştirebilirlerse avantajlı fiyatlardan satışlarına devam edebilecek. Aksi halde agresif fiyatlandırmalar nedeniyle rekabetten uzaklaşabilir ve tercih edilmekten çıkarılabilecekler.

    Emsal olan modellerinden neredeyse 500 bin lira daha fazlaya satılacakları düşünülürse distribütörlerin hızlı aksiyon alıp farklı ülkelerden ithalat yapması gerekecek.

21 Ekim 2025