Bunların Fiyatları 500 Bin Artabilir... Sadece Bir Ay Kaldı
AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına araç tipine göre ek vergi uygulanacak.
Yıl sonunun gelmesiyle birlikte otomotiv sektöründe kampanyalar hızlanırken bazı markalar olumsuz etkilenmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirildi. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu ve sadece bir ayı kaldı.
ORANLAR TAM OLARAK NE?
Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:
Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).
HANGİ MODELLERDEN ZAMLARDAN ETKİLENECEK?
Türkiye'de sorunsuzluğuyla nam salmış olan Japon otomobillerinin bazıları yeni gümrük vergisinden etkilenecek.
Honda'nın neredeyse tüm modellerinin fiyatı artış yaşayacak. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'nin fiyatında yükseliş bekleniyor.
Toyota'nın yerli üretimi olan Corolla ve CH-R dışında Avrupa Birliği'nde üretilen Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modelleri vergi artışından etkilenecek. Corolla Cross, RAV4, Land Curiser Prado'nun fiyatı artacak.
Nissan'ın X-Trail modeli vergi artışından dolayı zamlanacak.
Subaru'nun ise Forester ve Crosstrek modelleri vergiden etkilenecek.
Lexus'un satıştaki LBX, NX, RX ve LM yani tamamı ek vergiye tabi olacak.
ARTIŞ NE KADAR OLACAK?
Örnekle ilerlemek gerekirse matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor. Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor.
(Not: Anlaşılabilmesi için 1 milyon lira üzerinden hesaplanmıştır, araçların matrahları yüksekse vergilendirme oranları da yükseleceği için tutar 540 bin liranın üzerinde gerçekleşebilir.)
MARKALAR VERGİSİ DÜŞÜK ÜLKELERDEN İTHALAT YAPABİLİR
Otomobil markaları ithalatlarını Avrupa ya da diğer ek vergiye tabi olmayan ülkelerden gerçekleştirebilirlerse avantajlı fiyatlardan satışlarına devam edebilecek. Aksi halde agresif fiyatlandırmalar nedeniyle rekabetten uzaklaşabilir ve tercih edilmekten çıkarılabilecekler.
Emsal olan modellerinden neredeyse 500 bin lira daha fazlaya satılacakları düşünülürse distribütörlerin hızlı aksiyon alıp farklı ülkelerden ithalat yapması gerekecek.