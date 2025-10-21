'7 Numara'nın 'Ayten'i Son Haliyle Şaşırttı!
Bir döneme damga vuran "7 Numara" dizisinin sevilen karakteri Ayten'i yıllar sonra ortaya çıktı.
-
Bir döneme damga vuran "7 Numara" dizisinin sevilen karakteri Ayten'i canlandıran Ayça Mutlugil, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.
-
Ayça Mutlugil, "7 Numara" dizisinde canlandırdığı Ayten karakteriyle dönemin en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. Dizinin yayınlandığı yıllarda doğal güzelliği ve enerjik oyunculuğuyla dikkat çeken Mutlugil, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
-
Son dönemde sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları ise hayranlarını şaşırttı. Mutlugil'in değişimi kısa sürede çok konuşuldu.
-
Kimi takipçileri "yıllar ona çok iyi davranmış" yorumunda bulunurken, kimileri de "Ayten hiç değişmemiş" diyerek nostaljik duygularını dile getirdi.
-
Televizyon dünyasından bir süre uzak kalan Ayça Mutlugil'in son hali, 7 Numara hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Oyuncunun hayranları, dizinin efsane kadrosunu yeniden bir arada görme isteğini sosyal medyada bir kez daha dile getirdi.
-
İŞTE AYÇE MUTLUGİL'İN SON HALİ;
-