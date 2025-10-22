Tesla'ların Satışına 2 Gün Kaldı...

FİYATLAR NE KADAR?



Model Y arkadan çekiş 2 milyon 420 bin 625 lira, Long Range Arkadan Çekiş 3 milyon 225 bin 240 lira, Long Range Dört Çeker 3 milyon 998 bin 400 lira, Performance Dört Çeker 4 milyon 418 bin 400 lira olarak satışa sunulacak.