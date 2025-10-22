Tesla'ların Satışına 2 Gün Kaldı...
En ucuz Model Y son kez gelebilir
ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla 23 Ekim 2025 tarihinde araç satışı yapacak. Uzun süredir envanter satışı yapmayan ve Türkiye'de büyük talep gören Tesla Model Y almak isteyenler 23 Ekim'de saat 18:30'a odaklandı.
Tesla, eşleşmesi kalkan araçların otomatik olarak envanter sayfasında görüleceğini belirtti.
STANDART MENZİLLİ MODEL Y SON KEZ GELEBİLİR
Standart menzile sahip en ucuz Model Y'nin son kez envantere gireceği iddiaları ortaya atıldı. Eğer iddialar doğru çıkarsa en ucuz Tesla son kez envantere girmiş olacak.
FİYATLAR NE KADAR?
Model Y arkadan çekiş 2 milyon 420 bin 625 lira, Long Range Arkadan Çekiş 3 milyon 225 bin 240 lira, Long Range Dört Çeker 3 milyon 998 bin 400 lira, Performance Dört Çeker 4 milyon 418 bin 400 lira olarak satışa sunulacak.