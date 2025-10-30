Kasım Ayında Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler
Kasım ayında aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...
-
FRANKENSTEIN
Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Mary Shelley'nin klasik eserinden uyarlanan Frankenstein, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı.
Jacob Elordi'nin başrolünde yer aldığı film, dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın kendi elleriyle yarattığı yaratığın hikayesini ele alıyor.
Film, 7 Kasım'da dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak.
-
YAN YANA
2011 yapımı Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana'da başrolleri Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaşıyor.
Bir paraşüt kazası sonrası sakat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanan "Intouchables" filmine benzer bir hikayeye odaklanan Yan Yana'da sakat kalan zengin adam Refik'i Bilginer, onun bakıcısı Ferruh'a Yiğit hayat veriyor.
Merakla beklenen film, 14 Kasım'da vizyona girecek.
-
WICKED: FOR GOOD
Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey'nin başrolleri paylaştığı Wicked'ın devam filmi olan "Wicked: For Good" 14 Kasım'da vizyona girecek.
Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan film serisinin ikinci halkası, Elphaba'yla Glinda'nın yollarının ayrılmasının ardından yaşananları anlatıyor.
-
SİHİRBAZLAR ÇETESİ 3: DAHA BİR ŞEY GÖRMEDİNİZ
Ruben Fleischer imzalı "Now You See Me: Now You Don't" filmde; Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor.
Elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatan serinin üçüncü filmi, 14 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.
-
BLUE MOON
Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale ve Andrew Scott'ın başrolleri paylaştığı Blue Moon filminin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.
Ünlü şarkı yazarı Lorenz Hart'ın son günlerine odaklanacak olan film, 14 Kasım'da vizyona girecek.
-
THE RUNNING MAN
Stephen King'in romanından tekrar uyarlanan "The Runnig Man" filminde Glen Powell başrol oynuyor.
Suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçen film, 21 Kasım'da vizyona girecek.