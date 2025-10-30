Kasım Ayında Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler

Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!

Kasım Ayında Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler

Kasım ayında aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...

  1. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">FRANKENSTEIN</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Mary Shelley'nin klasik eserinden uyarlanan Frankenstein, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı.</p> <p>Jacob Elordi'nin başrolünde yer aldığı film,&nbsp;dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın<a href="https://www.donanimhaber.com"></a>&nbsp;kendi elleriyle yarattığı&nbsp;yaratığın&nbsp;hikayesini ele alıyor.</p> <p>Film, 7 Kasım'da dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak.</p>

    FRANKENSTEIN

    Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Mary Shelley'nin klasik eserinden uyarlanan Frankenstein, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı.

    Jacob Elordi'nin başrolünde yer aldığı film, dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın kendi elleriyle yarattığı yaratığın hikayesini ele alıyor.

    Film, 7 Kasım'da dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak.

  2. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">YAN YANA</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>2011 yapımı Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana'da başrolleri Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaşıyor.</p> <p>Bir paraşüt kazası sonrası sakat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanan "Intouchables" filmine benzer bir hikayeye odaklanan Yan Yana'da&nbsp;sakat kalan zengin adam Refik'i Bilginer, onun bakıcısı Ferruh'a Yiğit hayat veriyor.<a href="https://www.donanimhaber.com"></a></p> <p>Merakla beklenen film, 14 Kasım'da vizyona girecek.</p>

    YAN YANA

    2011 yapımı Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana'da başrolleri Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaşıyor.

    Bir paraşüt kazası sonrası sakat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanan "Intouchables" filmine benzer bir hikayeye odaklanan Yan Yana'da sakat kalan zengin adam Refik'i Bilginer, onun bakıcısı Ferruh'a Yiğit hayat veriyor.

    Merakla beklenen film, 14 Kasım'da vizyona girecek.

  3. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">WICKED: FOR GOOD</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey'nin başrolleri paylaştığı Wicked'ın devam filmi olan "Wicked: For Good" 14 Kasım'da vizyona girecek.<a href="https://www.donanimhaber.com"></a></p> <p>Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan film serisinin ikinci halkası,&nbsp;Elphaba'yla Glinda'nın yollarının ayrılmasının ardından yaşananları anlatıyor.&nbsp;</p>

    WICKED: FOR GOOD

    Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey'nin başrolleri paylaştığı Wicked'ın devam filmi olan "Wicked: For Good" 14 Kasım'da vizyona girecek.

    Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan film serisinin ikinci halkası, Elphaba'yla Glinda'nın yollarının ayrılmasının ardından yaşananları anlatıyor. 

  4. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">SİHİRBAZLAR ÇETESİ 3: DAHA BİR ŞEY GÖRMEDİNİZ</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Ruben Fleischer imzalı "Now You See Me: Now You Don't" filmde;&nbsp;Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor.</p> <p>Elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç&nbsp;illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatan serinin üçüncü filmi, 14 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.</p>

    SİHİRBAZLAR ÇETESİ 3: DAHA BİR ŞEY GÖRMEDİNİZ

    Ruben Fleischer imzalı "Now You See Me: Now You Don't" filmde; Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor.

    Elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatan serinin üçüncü filmi, 14 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

  5. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">BLUE MOON</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale ve Andrew Scott'ın başrolleri paylaştığı Blue Moon filminin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.</p> <p>Ünlü şarkı yazarı Lorenz Hart'ın son günlerine odaklanacak olan film, 14 Kasım'da vizyona girecek.</p>

    BLUE MOON

    Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale ve Andrew Scott'ın başrolleri paylaştığı Blue Moon filminin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.

    Ünlü şarkı yazarı Lorenz Hart'ın son günlerine odaklanacak olan film, 14 Kasım'da vizyona girecek.

  6. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">THE RUNNING MAN</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Stephen King'in romanından tekrar uyarlanan "The Runnig Man" filminde&nbsp;Glen Powell başrol oynuyor.</p> <p>Suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçen film, 21 Kasım'da vizyona girecek.</p>

    THE RUNNING MAN

    Stephen King'in romanından tekrar uyarlanan "The Runnig Man" filminde Glen Powell başrol oynuyor.

    Suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçen film, 21 Kasım'da vizyona girecek.

30 Ekim 2025