Kasım Ayında Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler

YAN YANA

2011 yapımı Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana'da başrolleri Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaşıyor.

Bir paraşüt kazası sonrası sakat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanan "Intouchables" filmine benzer bir hikayeye odaklanan Yan Yana'da sakat kalan zengin adam Refik'i Bilginer, onun bakıcısı Ferruh'a Yiğit hayat veriyor.

Merakla beklenen film, 14 Kasım'da vizyona girecek.