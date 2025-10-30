Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
Toyota Corolla Yenilendi...

Konsept resmen görücüye çıktı

  1. Dünyada en çok satılan otomobiller arasında liderliği uzun yıllardır bırakmayan Toyota Corolla, Japonya Mobilite Fuarı'nda konsept tasarım olarak tanıtıldı. Radikal dönüşüme giren Corolla, tamamen elektrikli bir modelden tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonlara kadar geniş bir güç aktarma organı yelpazesi sunmayı planlıyor.

  2. <h2 class="gallery-item-title">İKİ İÇTEN YANMALI MOTOR SEÇENEĞİ SUNULACAK</h2> <p>Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, mevcut motorlardan daha küçük, daha hafif ve daha verimli olacak yeni bir 1.5 ve 2.0 litrelik motor ailesinin geliştirildiğini doğruladı.<br><br>Şimdilik konsept aşamasında olan Corolla, 21 inçlik Y kollu jantlara sahip ve ikonik ismin geleceğine dair net bir bakış sunuyor. Corolla'nın çeşitli gövde stili mirasını yansıtan Toyota, entegre bagaj spoileri ve her iki ucunda ışık şeritleri bulunan şık ve keskin hatlara sahip bir gövdeyle sergileniyor.</p>

  3. <h2 class="gallery-item-title">ÇERÇEVESİZ KAPI VAR</h2> <p>Premium hava katan çerçevesiz kapı camları göze çaparken iç mekanda da tamamen değişiklikler beliriyor. Kimileri tarafından Toyota'nın iç dizaynı beğenilmese de fiziksel düğmeler yerini dijital gösterge panelini çevreleyen dokunmatik tuşlara bırakıyor. Tüm kontroller direksiyon simidinin arkasında toplanmış durumda.</p>

  4. <h2 class="gallery-item-title">YENİ COROLLA NE ZAMAN SATILACAK?</h2> <p>Mevcutta satışta olan model yedi yıldır piyasada olduğundan yeni Corolla'nın gelmesi pek de gecikmeyeceğe benziyor. Yeni Corolla'nın 2027 yılında satışa çıkması bekleniyor.</p>

30 Ekim 2025