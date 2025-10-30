Toyota Corolla Yenilendi...
Konsept resmen görücüye çıktı
Dünyada en çok satılan otomobiller arasında liderliği uzun yıllardır bırakmayan Toyota Corolla, Japonya Mobilite Fuarı'nda konsept tasarım olarak tanıtıldı. Radikal dönüşüme giren Corolla, tamamen elektrikli bir modelden tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonlara kadar geniş bir güç aktarma organı yelpazesi sunmayı planlıyor.
İKİ İÇTEN YANMALI MOTOR SEÇENEĞİ SUNULACAK
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, mevcut motorlardan daha küçük, daha hafif ve daha verimli olacak yeni bir 1.5 ve 2.0 litrelik motor ailesinin geliştirildiğini doğruladı.
Şimdilik konsept aşamasında olan Corolla, 21 inçlik Y kollu jantlara sahip ve ikonik ismin geleceğine dair net bir bakış sunuyor. Corolla'nın çeşitli gövde stili mirasını yansıtan Toyota, entegre bagaj spoileri ve her iki ucunda ışık şeritleri bulunan şık ve keskin hatlara sahip bir gövdeyle sergileniyor.
ÇERÇEVESİZ KAPI VAR
Premium hava katan çerçevesiz kapı camları göze çaparken iç mekanda da tamamen değişiklikler beliriyor. Kimileri tarafından Toyota'nın iç dizaynı beğenilmese de fiziksel düğmeler yerini dijital gösterge panelini çevreleyen dokunmatik tuşlara bırakıyor. Tüm kontroller direksiyon simidinin arkasında toplanmış durumda.
YENİ COROLLA NE ZAMAN SATILACAK?
Mevcutta satışta olan model yedi yıldır piyasada olduğundan yeni Corolla'nın gelmesi pek de gecikmeyeceğe benziyor. Yeni Corolla'nın 2027 yılında satışa çıkması bekleniyor.