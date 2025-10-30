Toyota Corolla Yenilendi...

İKİ İÇTEN YANMALI MOTOR SEÇENEĞİ SUNULACAK

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, mevcut motorlardan daha küçük, daha hafif ve daha verimli olacak yeni bir 1.5 ve 2.0 litrelik motor ailesinin geliştirildiğini doğruladı.



Şimdilik konsept aşamasında olan Corolla, 21 inçlik Y kollu jantlara sahip ve ikonik ismin geleceğine dair net bir bakış sunuyor. Corolla'nın çeşitli gövde stili mirasını yansıtan Toyota, entegre bagaj spoileri ve her iki ucunda ışık şeritleri bulunan şık ve keskin hatlara sahip bir gövdeyle sergileniyor.