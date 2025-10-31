'Kavuşmaların En Ağırı Rüyada Görmek'

Bakan Yumaklı: Bal üretiminde dünyada 2. sıradayız
Bakan Yumaklı: Bal üretiminde dünyada 2. sıradayız
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Kayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa etti
Kayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa etti
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

'Kavuşmaların En Ağırı Rüyada Görmek'

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak duygulandırdı

  1. "Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

    "Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

  2. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">BABA OCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.</p>

    BABA OCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

    Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

  3. Volkan Konak'ın ani vefatıyla sarsılan 35 yıllık eşi Selma Konak, son paylaşımıyla yürek burktu.

    Volkan Konak'ın ani vefatıyla sarsılan 35 yıllık eşi Selma Konak, son paylaşımıyla yürek burktu.

  4. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">EŞİNE ÖZLEMİ DİNMİYOR</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Selma Konak, bu kez usta sanatçıyı rüyasında gördüğünü ifade etti.</p>

    EŞİNE ÖZLEMİ DİNMİYOR

    Zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Selma Konak, bu kez usta sanatçıyı rüyasında gördüğünü ifade etti.

  5. Eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Selma Konak, "Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiğimizi rüyada görmek" ifadelerini not düştü.

    Eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Selma Konak, "Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiğimizi rüyada görmek" ifadelerini not düştü.

  6. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Üç çocuğu olan ünlü çift,&nbsp;25 yıl sonra düğün yapmıştı.</p>

    YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

    Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Üç çocuğu olan ünlü çift, 25 yıl sonra düğün yapmıştı.

31 Ekim 2025