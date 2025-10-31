'Kavuşmaların En Ağırı Rüyada Görmek'
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak duygulandırdı
-
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart gecesi Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
-
BABA OCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.
-
Volkan Konak'ın ani vefatıyla sarsılan 35 yıllık eşi Selma Konak, son paylaşımıyla yürek burktu.
-
EŞİNE ÖZLEMİ DİNMİYOR
Zaman zaman eşine olan özlemini dile getiren Selma Konak, bu kez usta sanatçıyı rüyasında gördüğünü ifade etti.
-
Eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Selma Konak, "Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiğimizi rüyada görmek" ifadelerini not düştü.
-
YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR
Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Üç çocuğu olan ünlü çift, 25 yıl sonra düğün yapmıştı.