Milyonlarca Şifre Çalındı
Google'dan Gmail kullanıcılarına kritik uyarı
-
Sızdırılan veriler arasında e-posta adresleri, şifreler ve bu şifrelerin girildiği web siteleri bulunuyor. Mirror'da yer alan habere göre, toplamda yaklaşık 3.5 terabayt veri, siber suçluların eline geçti.
-
İhlalin, infostealer adı verilen bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Sızdırılan veriler, daha çok kimlik bilgisi dolandırıcılığı olarak tanımlandı. Siber güvenlik uzmanı Troy Hunt, bu saldırının tüm büyük e-posta sağlayıcılarını etkilediğini ancak Gmail'in özellikle öne çıktığını söyledi.
-
GOOGLE'DAN UYARI
Google sözcüsü, Forbes'a yaptığı açıklamada "Bu ihlal, çok geniş bir web etkinliği türünü hedef alan infostealer saldırılarının bir sonucu. Ancak kullanıcılar, iki adımlı doğrulama (2FA) ve şifre yerine geçebilecek güçlü bir alternatif olan şifre anahtarlarını (passkey) kullanarak güvenliklerini artırabilirler" şeklinde konuştu.
-
Gmail kullanıcıları, hesaplarının çalındığından şüpheleniyorlarsa, "Hesap Etkinliği" sayfasını kontrol ederek yetkisiz bir giriş olup olmadığını öğrenebilirler. Giriş yapamayan kullanıcılar ise "Hesap Kurtarma" sayfasını kullanarak hesaplarını geri alabilirler.