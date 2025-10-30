Milyonlarca Şifre Çalındı

GOOGLE'DAN UYARI

Google sözcüsü, Forbes'a yaptığı açıklamada "Bu ihlal, çok geniş bir web etkinliği türünü hedef alan infostealer saldırılarının bir sonucu. Ancak kullanıcılar, iki adımlı doğrulama (2FA) ve şifre yerine geçebilecek güçlü bir alternatif olan şifre anahtarlarını (passkey) kullanarak güvenliklerini artırabilirler" şeklinde konuştu.