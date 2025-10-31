Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?
2025 TÜİK ekim ayı enflasyon kararı
-
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı.
Açıklanacak olan ekim ayı TÜFE verileriyle birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ve kira zam oranları belli olacak.
Peki, ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
-
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk iş gününde açıklanan enflasyon verileri için ekim ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.
-
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.
-
EYLÜL AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz ay belli olmuştu.
Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklandı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.