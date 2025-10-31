İbrahim Tatlıses Uzaklaştırma Kararı Aldırdı!

İbrahim Tatlıses daha önce de aile içi sorunlar nedeniyle gündeme gelmiş, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda oğluyla yaşadığı sorunları dile getirmişti.

Kararın gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, baba-oğul arasındaki anlaşmazlığın uzun süredir devam ettiği biliniyor.

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı. İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

