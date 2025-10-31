Bakan Yumaklı: Bal üretiminde dünyada 2. sıradayız
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi
Kayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa etti
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Hamile eşini ve amcasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Bakan Bolat: TAREKS ile güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ekonominin 2026 hedefleri belli oldu: Büyüme %3,8, enflasyon %16
Tahliye edilemeyen ithal hayvan gemisi krizi: Şehir kötü kokuya teslim oldu
Kasım ayı ekonomi takvimi yoğun: Bütçe ve enflasyon raporu gündemde!
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Reklam Anlaşmasından Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!

Uzun süredir dizi setlerinden uzak kalan ünlü oyuncu, İsviçre merkezli lüks bir mücevher markasıyla reklam anlaşması yaptı. Alacağı ücret, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

  Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, sessizliğini sürpriz bir projeyle bozdu. İsviçre merkezli dünyaca ünlü bir lüks mücevher markasıyla reklam anlaşması yapan oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

  Markanın yeni yüzü olan başarılı isim, çekimlerdeki zarif tarzı ve iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Oyuncunun bu iş birliğinden rekor bir ücret aldığı iddia edildi.

  MÜCEVHER VE SAAT TANITACAK

Evcen, İsviçre'nin lüks saat ve mücevher markasının davetlisi olarak Abu Dabi'ye gitti.

    Evcen, İsviçre'nin lüks saat ve mücevher markasının davetlisi olarak Abu Dabi'ye gitti.

  28 MİLYON TL

Evcen, etkinlikte farklı ülkelerden gelen seçkin davetlilerle bir araya geldi.

    Evcen, etkinlikte farklı ülkelerden gelen seçkin davetlilerle bir araya geldi. 

  5. Güzel oyuncu, yüzü olduğu markanın reklamından 28 milyon TL kazandı. Ünlü isim, eşi Burak Özçivit'le en çok kazanan oyuncular arasında.

    Güzel oyuncu, yüzü olduğu markanın reklamından 28 milyon TL kazandı. Ünlü isim, eşi Burak Özçivit'le en çok kazanan oyuncular arasında.

31 Ekim 2025