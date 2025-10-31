Reklam Anlaşmasından Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!
Uzun süredir dizi setlerinden uzak kalan ünlü oyuncu, İsviçre merkezli lüks bir mücevher markasıyla reklam anlaşması yaptı. Alacağı ücret, magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, sessizliğini sürpriz bir projeyle bozdu. İsviçre merkezli dünyaca ünlü bir lüks mücevher markasıyla reklam anlaşması yapan oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
Markanın yeni yüzü olan başarılı isim, çekimlerdeki zarif tarzı ve iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Oyuncunun bu iş birliğinden rekor bir ücret aldığı iddia edildi.
MÜCEVHER VE SAAT TANITACAK
Evcen, İsviçre'nin lüks saat ve mücevher markasının davetlisi olarak Abu Dabi'ye gitti.
28 MİLYON TLEvcen, etkinlikte farklı ülkelerden gelen seçkin davetlilerle bir araya geldi.
Güzel oyuncu, yüzü olduğu markanın reklamından 28 milyon TL kazandı. Ünlü isim, eşi Burak Özçivit'le en çok kazanan oyuncular arasında.
31 Ekim 2025