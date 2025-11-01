NASA'nın Sessiz Süpersonik Jeti İlk Kez Havalandı

NASA, ticari hava yolculuğunu kökten değiştirebilecek sessiz süpersonik uçak projesinde önemli bir aşamayı geçti.

Amerikan uzay ajansı ile Lockheed Martin'in ortak geliştirdiği süpersonik jet, bu hafta ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.

Salı sabahı gün doğumundan hemen sonra Kaliforniya çölü üzerinde süzülen uçak, ses hızına yaklaşan ilk testini gerçekleştirdi.

NASA, bunun "çok daha hızlı ama sessiz" ticari uçuşların önünü açabilecek tarihi bir adım olduğunu duyurdu.