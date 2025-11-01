NASA'nın Sessiz Süpersonik Jeti İlk Kez Havalandı
NASA ve Lockheed Martin'in geliştirdiği X-59, "sessiz süpersonik uçuş" dönemini başlatabilecek ilk adımı attı.
-
NASA, ticari hava yolculuğunu kökten değiştirebilecek sessiz süpersonik uçak projesinde önemli bir aşamayı geçti.
Amerikan uzay ajansı ile Lockheed Martin'in ortak geliştirdiği süpersonik jet, bu hafta ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.
Salı sabahı gün doğumundan hemen sonra Kaliforniya çölü üzerinde süzülen uçak, ses hızına yaklaşan ilk testini gerçekleştirdi.
NASA, bunun "çok daha hızlı ama sessiz" ticari uçuşların önünü açabilecek tarihi bir adım olduğunu duyurdu.
-
SES DUVARINI AŞMAK
Lockheed Martin'in "X-59" adını verdiği 30 metrelik kompakt jet, ses hızını aşarken yalnızca "hafif bir tık" sesi çıkaracak şekilde tasarlandı.
İlk testinde uçak henüz ses hızına ulaşmadı. Testin amacı, gövde dayanıklılığı ve sistem kontrolleriydi.
Ancak uzmanlar, bu uçuşun sessiz süpersonik dönemin başlangıcı olarak tarihe geçeceğini söylüyor.
-
CONCORDE'UN MİRASI
Süpersonik hızlara ulaşan ilk uçak, 1947'de bin 235 km/s barajını aşmıştı.
Ancak "sonik patlama" adı verilen gürültü, halk arasında büyük rahatsızlık yarattığı için bu hızda kara üzeri uçuşlar ABD'de yasaklandı.
1970'lerde British Airways ve Air France tarafından işletilen Concorde, Atlantik ötesi uçuşlarda ses hızını aşan tek yolcu uçağı olmuştu.
Ancak 2000 yılındaki ölümcül kazanın ardından talep düşmüş, 2003'te operasyonlar durdurulmuştu.
-
YENİ DÖNEMİN EŞİĞİNDE
NASA ve Lockheed Martin, yıllardır bu gürültü sorununa çözüm bulmak ve yasal engelleri kaldırmak için çalışıyor.
X-59'un hedefi, New York ile Los Angeles arasındaki uçuş süresini yarıya indirmek ve sessiz süpersonik seyahati yeniden mümkün kılmak.
Deneme uçuşu, Lockheed Martin'in Palmdale'deki Skunk Works tesisinden başladı.
Uçak 100 kilometre kuzeydeki NASA Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'ne iniş yaptı.
Uzmanlara göre eğer X-59 programı başarıya ulaşırsa, süpersonik uçuşlar yeniden gökyüzüne dönecek.