En Ucuz Otomobil Fiyatları Belli Oldu

Türkiye'de satılan en ucuz otomobil fiyatları Ekim ayı için belli oldu. En ucuzu 999 bin liradan başlıyor.

  1. Kasım ayına kısa bir süre kala otomobil alacakları ilgilendiren fiyatlar belli oldu. Kasım ayında zam gelmesi ihtimaline karşı otomobil alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.

  2. Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor.<br><br><strong>İşte en ucuz otomobil fiyatları:</strong>

  3. Alfa Romeo Tonale 3 milyon 137 bin 939 lira

  4. Audi A3 Sportback TFSI 3 milyon 63 bin 320 lira

  5. BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira

  6. BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 699 bin lira

  7. Chery Omoda 5 Pro 1 milyon 795 bin lira

  8. Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 375 bin lira

  9. Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira

  10. Dacia Sandero Stepway 1 milyon 420 bin lira

  11. Fiat Egea 1.4 Easy 999 bin 900 lira

  12. Ford Puma Titanium 1 milyon 550 bin 200 lira

  13. Honda Jazz 1.5L Hibrit 1 milyon 695 bin lira

  14. Hyundai i10 1 milyon 148 bin lira

  15. Jaecoo Revive 2 milyon 150 bin lira

  16. KIA Picanto 1 milyon 245 bin lira

  17. Mercedes A200 3 milyon 170 bin lira

  18. MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira

  19. Nissan Juke 1 milyon 549 bin lira

  20. Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 376 bin lira

  21. Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira

  22. Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira

  23. Seat Ibiza 1 milyon 596 bin lira

  24. Skoda Fabia 1 milyon 649 bin 200 lira

  25. Ssangyong Korando 1 milyon 990 bin 300 lira

  26. Suzuki Swift 1 milyon 525 bin lira

  27. Togg T10X Standart menzil 1 milyon 862 bin lira

  28. Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira

  29. Volkswagen Polo 1 milyon 765 bin lira

1 Kasım 2025