En Ucuz Otomobil Fiyatları Belli Oldu

Volkswagen Polo 1 milyon 765 bin lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira

Togg T10X Standart menzil 1 milyon 862 bin lira

Suzuki Swift 1 milyon 525 bin lira

Ssangyong Korando 1 milyon 990 bin 300 lira

Skoda Fabia 1 milyon 649 bin 200 lira

Seat Ibiza 1 milyon 596 bin lira

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira

Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira

Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 376 bin lira

Nissan Juke 1 milyon 549 bin lira

MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira

Mercedes A200 3 milyon 170 bin lira

KIA Picanto 1 milyon 245 bin lira

Jaecoo Revive 2 milyon 150 bin lira

Hyundai i10 1 milyon 148 bin lira

Honda Jazz 1.5L Hibrit 1 milyon 695 bin lira

Ford Puma Titanium 1 milyon 550 bin 200 lira

Dacia Sandero Stepway 1 milyon 420 bin lira

Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira

Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 375 bin lira

Chery Omoda 5 Pro 1 milyon 795 bin lira

BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 699 bin lira

BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira

Audi A3 Sportback TFSI 3 milyon 63 bin 320 lira

Alfa Romeo Tonale 3 milyon 137 bin 939 lira

Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor. Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor. İşte en ucuz otomobil fiyatları:

Kasım ayına kısa bir süre kala otomobil alacakları ilgilendiren fiyatlar belli oldu. Kasım ayında zam gelmesi ihtimaline karşı otomobil alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.

