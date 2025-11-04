ÖTV Muafiyetli Otomobillerde Limit Artıyor

Türkiye'de engellilere yönelik sağlanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetli otomobil satışlarında yeni limit belli oldu. 2 milyon 290 bin 200 lira olan limit yüzde 25,49 oranında artışla 2 milyon 873 bin 972 liraya çıktı.



NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?



Yeni limitle satışlar 1 Ocak 2026 ve sonrasında bir yıl boyunca geçerli olacak. Engelli raporu olan kişiler yılbaşından sonra alım yapması daha avantajlı durum ortaya çıkarabiliyor.