Kasım Ayının En Ucuz Sıfır Araçları Belli Oldu!
Markalar kampanyaları duyurdu!
-
Otomobil piyasasında döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV düzenlemeleri, markaların fiyat stratejilerini doğrudan şekillendirmeye devam ediyor.
-
Kasım 2025 itibarıyla birçok marka yeni fiyat listelerini güncelledi. Fiat, Hyundai, Kia ve Togg gibi üreticiler ise özellikle giriş segmentindeki modellerle dikkatleri üzerine çekti.Uzmanlara göre, markalar artan rekabet ortamında fiyat-performans oranı yüksek modellerle tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor
-
Fiat Egea: 999.900 TL
-
Hyundai i10: 1.153.000 TL
-
Kia Picanto: 1.260.000 TL
-
Citroen C3: 1.375.000 TL
-
Opel Corsa: 1.390.000 TL
-
Renault Clio: 1.536.000 TL
-
Nissan Juke: 1.549.000 TL
-
Ford Puma: 1.550.200 TL
-
Suzuki Swift: 1.585.000 TL
-
BYD Dolphin: 1.664.000 TL
-
Honda Jazz: 1.730.000 TL
-
Renault Duster: 1.745.000 TL
-
Toyota Corolla: 1.750.000 TL