Kasım Ayının En Ucuz Sıfır Araçları Belli Oldu!

Kasım 2025 itibarıyla birçok marka yeni fiyat listelerini güncelledi. Fiat, Hyundai, Kia ve Togg gibi üreticiler ise özellikle giriş segmentindeki modellerle dikkatleri üzerine çekti.Uzmanlara göre, markalar artan rekabet ortamında fiyat-performans oranı yüksek modellerle tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor