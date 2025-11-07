Hurda Teşviki ÖTV İndiriminde Son Durum

2018'deki uygulamada, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girmişti.

Adına kayıtlı 16 yaş ve üzerindeki otomobil, minibüs, panelvan, kamyonet, otobüs ve kamyonunu yetkili imha merkezlerine teslim ederek trafikten sildiren çok sayıda vatandaş, hurda indirimi fırsatından yararlanmıştı.