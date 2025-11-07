Hurda Teşviki ÖTV İndiriminde Son Durum
2025 hurda araç teşviki çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?
-
2025 hurda teşviki, otomotiv sektöründe hem vatandaşın hem de üreticilerin beklentisi oldukça yüksek. Özellikle ÖTV indirimi sayesinde sıfır araç alımlarının canlanması, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayabilir. 2018 yılında çıkan tebliğle, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve yasa uygulamaya konmuştu. Peki, 2025 hurda araç teşviki çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?
-
HURDA TEŞVİKİ EN SON 2018'DE UYGULANMIŞTI
2018'deki uygulamada, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girmişti.
Adına kayıtlı 16 yaş ve üzerindeki otomobil, minibüs, panelvan, kamyonet, otobüs ve kamyonunu yetkili imha merkezlerine teslim ederek trafikten sildiren çok sayıda vatandaş, hurda indirimi fırsatından yararlanmıştı.
-
HURDA TEŞVİKİ MECLİS GÜNDEMİNDE VAR MI?
Geçmişte benzer ÖTV indirimi ve hurda teşviki teklifleri Meclis'e gelse de çoğu komisyon aşamasını geçemeden rafa kaldırılmıştı. Üstelik ÖTV'nin tamamen kaldırılmasına dair beklentilerin gerçekleşmesi zor görülüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde şu an için böyle bir teklif listelenmiyor.
-
TESK'TEN 'HURDA TEŞVİK YASASI' TALEBİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevrenin korunması ve insanların daha konforlu araçlara binebilmeleri için "Hurda Teşvik Yasası"nın yeniden çıkarılmasını istemişti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, en son 2018'de uygulanan "Hurda Teşvik Kanunu" ile 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamına alındığını ve yaklaşık 7,7 milyon aracın teşvikten yararlandırıldığını kaydetti.
-
"Hurda Teşvik Yasası"nın mutlaka çıkarılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şu ifadeleri kullandı:
"Hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık vaziyette bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması daha karlı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Yapılması gereken, hurda araçlarının toplanması ve ithalatın azaltılmasıyla ilgili somut adımlar atmaktır. İnsanlar daha az yakıt tüketen, daha yeni, güvenli ve konforlu araçlara bindiğinde enflasyonda da belli ölçüde gerileme olacak veya en azından bu, enflasyonu artıran bir unsur olmaktan çıkacaktır."