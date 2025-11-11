Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Bahis Soruşturmasında Futbolcular Ne Kadar Ceza Alabilir?

"Hiç bir maça çıkamayacaklar"

  Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında futbolcuların Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin, ilgili kurumlardan gelecek cevap evrakları ile değerlendirileceği belirtildi.

NTV canlı yayınına bağlanan Hukukçu Alpay Köse ve hukukçu Enes Şimşek olası cezaları değerlendirdi.

  NE KADAR CEZA ALABİLİRLER?

NTV canlı yayınına bağlanan Hukukçu Alpay Köse, futbolcuların tedbirli olarak sevk edildiğini ve 1024 futbolcunun karar çıkana kadar hiç bir maça çıkamayacaklarını söyledi. Köse, "3 aydan 1 yıla kadar men edilme cezasıyla karşı karşıyalar." dedi.

  "KENDİ MAÇINA OYNADIYSA CEZALAR AĞIRLAŞIR"

Hukukçu Enes Şimşek ise, 57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü söyledi. Şimşek, "Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu." diye konuştu.

57 maddenin doğrudan veya dolaylı olarak futbolla ilgili bahsi yasakladığını belirten Şimşek, "Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56 madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor." dedi.

  KULÜPLERE BİR CEZA UYGULANABİLİR Mİ?

Futbolcuların kulüplerinin ceza alması için 56. maddeyle sevk edilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, "Müsabaka sonucunu etkilemeye varırsa ilgili kulübün teşebbüs aşamasında kalırsa en az eksi 12 puan silme cezası, müsabaka sonucunu etkilediği tespit edilirse, örneğin kendi maçında kırmızı kart göreceğine oynamış ve kart görmüşse ilgili kulübün alt lige düşürülmesi öngörülüyor talimat çerçevesinde." ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca, futbolcuların PFDK sevki sonucunda 6 ay veya daha fazla ceza alması ve cezanın Tahkim'de onaylanması durumunda kulüplerin haklı fesih imkanı olduğunu söyledi.

11 Kasım 2025