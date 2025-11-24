Final Tarihi Netleşti

Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
EKK: Devlet yardımları artık 'daha seçici ve odaklı' olacak
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Erdoğan: Öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemiz
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Üniversite bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Final Tarihi Netleşti

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kral Kaybederse'den kötü haber!

  1. Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kral Kaybederse'den kötü haber! Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı televizyon ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse'nin bu kararı izleyicilerini üzdü. Dizinin son fragmanında "son üç bölüm" ifadesi yer alırken, görüntüler uzun süredir devam eden final iddialarını da doğrulamış oldu. İşte detaylar...

    Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kral Kaybederse'den kötü haber! Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı televizyon ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse'nin bu kararı izleyicilerini üzdü. Dizinin son fragmanında "son üç bölüm" ifadesi yer alırken, görüntüler uzun süredir devam eden final iddialarını da doğrulamış oldu. İşte detaylar...

  2. Star TV'nin en sevilen yapımlarından biri olan Kral Kaybederse, ilk yayınlandığı günden beri her bölümüyle izleyicisini heyecanlandırıyor. Büyük bir merakla takip edilen diziden kötü haber geldi. Final yapacağı söylentileri olan Kral Kaybederse, son üç bölümü olduğunu açıkladı ve söylentileri doğrulamış oldu. İşte ayrıntılar...

    Star TV'nin en sevilen yapımlarından biri olan Kral Kaybederse, ilk yayınlandığı günden beri her bölümüyle izleyicisini heyecanlandırıyor. Büyük bir merakla takip edilen diziden kötü haber geldi. Final yapacağı söylentileri olan Kral Kaybederse, son üç bölümü olduğunu açıkladı ve söylentileri doğrulamış oldu. İşte ayrıntılar...

  3. Uzun süredir final iddialarıyla gündemde olan Kral Kaybederse dizisinin ekran macerası sona eriyor. Yapımın son fragmanında "son üç bölüm" ifadesi yer aldı ve final kararı resmen duyuruldu.

    Uzun süredir final iddialarıyla gündemde olan Kral Kaybederse dizisinin ekran macerası sona eriyor. Yapımın son fragmanında "son üç bölüm" ifadesi yer aldı ve final kararı resmen duyuruldu.

  4. Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse dizisi hakkında bir süredir devam eden final söylentileri doğrulandı.

    Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse dizisi hakkında bir süredir devam eden final söylentileri doğrulandı.

  5. Final kararının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu X'te pek çok izleyici üzüntüsünü dile getirdi.

    Final kararının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu X'te pek çok izleyici üzüntüsünü dile getirdi.

  6. "Tek izlediğim diziydi", "Reyting yüzünden kaliteli bir dizi daha bitti", "Yazık oldu" ve "Güzelim konuyu harcadılar" yorumları dikkat çeken tepkiler arasında yer aldı.

    "Tek izlediğim diziydi", "Reyting yüzünden kaliteli bir dizi daha bitti", "Yazık oldu" ve "Güzelim konuyu harcadılar" yorumları dikkat çeken tepkiler arasında yer aldı.

24 Kasım 2025