Kenan İmirzalıoğlu'lu A.B.İ.'Den İlk Afiş Geldi!
Bölüm başına servet kazanacak
Kenan İmirzalıoğlu'nu yıllar sonra setlere döndüren A.B.İ. dizisinden ilk tanıtım yayımlandı.
Dizinin afişinde sadece başrol oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'na yer verildi.
Dizinin yayın tarihi içinse, yakında ifadesi kullanıldı.
BÖLÜM BAŞINA REKOR ÜCRET
Yıllar sonra dizi setlerine dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun, yeni dizisi A.B.İ.'den bölüm başına 4.5 milyon lira ücret alacağı iddia edilmişti
İşte A.B.İ. dizisinin tanıtım afişi!
26 Kasım 2025