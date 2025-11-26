SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Depresyona En Yatkın Sektörler Belli Oldu

Benim işim çok stresli diyenler...

  1. 2015-2019 yılları arasında ABD genelinde 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla yapılan araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi inceledi.

  2. Katılımcıların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını ifade etti.Kadınların, erkeklere kıyasla depresyona iki kat daha fazla yakalandığı da belirlendi.

  EPRESYON ORANI EN YÜKSEK MESLEK GRUPLARI

 Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:

Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri:

 Yüzde 16,1

    EPRESYON ORANI EN YÜKSEK MESLEK GRUPLARI

     Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:

    Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri:

     Yüzde 16,1

  4. <p>Perakende ticaret:</p> <p>&nbsp;Yüzde 17,7</p> <p>Sağlık ve sosyal yardım:</p> <p>&nbsp;Yüzde 18,2</p>

    Perakende ticaret:

     Yüzde 17,7

    Sağlık ve sosyal yardım:

     Yüzde 18,2

  Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri:

 Yüzde 18,4

"Sanat, eğlence, spor ve medya:

 Yüzde 18,6

    Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri:

     Yüzde 18,4

    "Sanat, eğlence, spor ve medya:

     Yüzde 18,6

  DEPRESYON ORANI EN DÜŞÜK SEKTÖRLER

Maden:

 Yüzde 6,7

    DEPRESYON ORANI EN DÜŞÜK SEKTÖRLER

    Maden:

     Yüzde 6,7

  7. <p>İnşaat işçisi:&nbsp;</p> <p>&nbsp;Yüzde 8,9</p> <p>Tarım ile mühendislik işleri:</p> <p>&nbsp;Yüzde 9</p> <p>Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor.</p> <p>Buna gerekçe olarak ise kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan kaçınması gibi etkenler gösteriliyor.</p>

    İnşaat işçisi: 

     Yüzde 8,9

    Tarım ile mühendislik işleri:

     Yüzde 9

    Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor.

    Buna gerekçe olarak ise kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan kaçınması gibi etkenler gösteriliyor.

26 Kasım 2025