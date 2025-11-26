Depresyona En Yatkın Sektörler Belli Oldu
Benim işim çok stresli diyenler...
2015-2019 yılları arasında ABD genelinde 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla yapılan araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi inceledi.
Katılımcıların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını ifade etti.Kadınların, erkeklere kıyasla depresyona iki kat daha fazla yakalandığı da belirlendi.
EPRESYON ORANI EN YÜKSEK MESLEK GRUPLARI
Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:
Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri:
Yüzde 16,1
Perakende ticaret:
Yüzde 17,7
Sağlık ve sosyal yardım:
Yüzde 18,2
Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri:
Yüzde 18,4
"Sanat, eğlence, spor ve medya:
Yüzde 18,6
DEPRESYON ORANI EN DÜŞÜK SEKTÖRLER
Maden:
Yüzde 6,7
İnşaat işçisi:
Yüzde 8,9
Tarım ile mühendislik işleri:
Yüzde 9
Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor.
Buna gerekçe olarak ise kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan kaçınması gibi etkenler gösteriliyor.