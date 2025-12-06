2025 Yılında Evlenen Ünlüler
Magazin dünyası onları konuştu
-
2026'ya sayılı günler kala dopdolu bir yılı da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Unutulmaz anıların iç içe geçtiği 2025 yılında, sanat dünyasında da pek çok mutluluğa şahit olduk. İşte, 2025 yılında bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen ünlü isimler...
-
MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Gülseren Ceylan ile 2025'in ağustos ayında nikah masasına oturdu.Ünlü sanatçının Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade tören, sosyal medyada günlerce konuşuldu. 6'ncı kez nikah masasına oturan Erbil'in nikah öncesi "Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" diyerek duygularını dile getirdi.
-
KEREM AKTÜRKOĞLU VE CEREN AZAK
Şimdilerde Fenerbahçe'de forma giyen milli futbol yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 2025'in mayıs ayında Ceren Azak ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, Kocaeli'nde sade bir törenle dünyaevine girdi.
-
KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN
"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bu yıl evlenenler kervanına katılan ünlü isimlerden biri oldu. Nikah, söz, nişan, kına derken günlerce konuşulan görkemli hazırlık süreçlerine imza atan Ezildi, 2025'in mayıs ayında Gamze Türkmen ile evlendi.
-
İSMAİL HACIOĞLU VE DUYGU KUMARKİ
2010 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten 'Yemin' adında bir kızı olan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında boşanma haberiyle gündeme gelmişti.Başarılı oyuncu eski eşiyle bir kez daha 'mutluluğa' şans verdi ve ağustos ayında ikinci kez nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız gerçekleşen sürpriz nikah, magazin kulislerini adeta salladı.
-
SEDA TÜRKMEN VE ILGAZ GİRİTLİOĞLU
Ünlü oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu, sürpriz bir kararla 2025'in eylül ayında nikah masasına oturdu.
-
BERDAN MARDİNİ VE DİLARA TANAY
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, nisan ayında öğretmen Dilara Talay ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız bir şekilde mutluluğa 'evet' diyen çiftin, evliliği geniş yankı uyandırdı.
-
İBRAHİM ÇELİKKOL VE NATALİ YARCAN
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da bu yıl mutluluğa 'evet' diyen isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, yazın son demlerinde Natali Yarcan ile sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturdu.
-
FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL
Başarılı oyunculuğu ile geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, haber spikeri Merve Dinçkol ile 29 Haziran'da dünyaevine girdi. Çiftin masalları aratmayan düğünü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
-
SELİN GENÇ VE ONUR ALP EROL
Bir döneme damga vuran 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakteriyle yıldızı parlayan Selin Genç, 30 Kasım'da iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile Budapeşte'de nikah masasına oturdu. 'Kasımda aşk başkadır' diyen çiftin mutluluğu, sosyal medyaya damga vurdu.
-
CEREN MORAY VE DOĞU ORCAN
Ünlü oyuncu Ceren Moray, 2025'in eylül ayında Doğu Orcan ile nikah masasına oturdu. Aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine giren çiftin mutluluğu sosyal medyada gündem oldu.