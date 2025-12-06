2025 Yılında Evlenen Ünlüler

Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor

2025 Yılında Evlenen Ünlüler

Magazin dünyası onları konuştu

  1. <span><em><strong>2026'ya sayılı günler kala dopdolu bir yılı da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Unutulmaz anıların iç içe geçtiği 2025 yılında, sanat dünyasında da pek çok mutluluğa şahit olduk. İşte, 2025 yılında bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen ünlü isimler...</strong></em></span>

    2026'ya sayılı günler kala dopdolu bir yılı da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Unutulmaz anıların iç içe geçtiği 2025 yılında, sanat dünyasında da pek çok mutluluğa şahit olduk. İşte, 2025 yılında bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen ünlü isimler...

  2. <p><span><strong>MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN</strong></span></p> <p><strong>Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Gülseren Ceylan ile 2025'in ağustos ayında nikah masasına oturdu. </strong></p><strong>Ünlü sanatçının Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade tören, sosyal medyada günlerce konuşuldu. 6'ncı kez nikah masasına oturan Erbil'in nikah öncesi "Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" diyerek duygularını dile getirdi.</strong>

    MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Gülseren Ceylan ile 2025'in ağustos ayında nikah masasına oturdu. 

    Ünlü sanatçının Yeniköy'deki evinde gerçekleşen sade tören, sosyal medyada günlerce konuşuldu. 6'ncı kez nikah masasına oturan Erbil'in nikah öncesi "Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" diyerek duygularını dile getirdi.

  3. <p><span><strong>KEREM AKTÜRKOĞLU VE CEREN AZAK</strong></span></p> <p><strong>Şimdilerde Fenerbahçe'de forma giyen milli futbol yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 2025'in mayıs ayında Ceren Azak ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, Kocaeli'nde sade bir törenle dünyaevine girdi.</strong></p>

    KEREM AKTÜRKOĞLU VE CEREN AZAK

    Şimdilerde Fenerbahçe'de forma giyen milli futbol yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 2025'in mayıs ayında Ceren Azak ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, Kocaeli'nde sade bir törenle dünyaevine girdi.

  4. <p><span><strong>KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN</strong></span></p> <p><strong>"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bu yıl evlenenler kervanına katılan ünlü isimlerden biri oldu. Nikah, söz, nişan, kına derken günlerce konuşulan görkemli hazırlık süreçlerine imza atan Ezildi, 2025'in mayıs ayında Gamze Türkmen ile evlendi.</strong></p>

    KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN

    "Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bu yıl evlenenler kervanına katılan ünlü isimlerden biri oldu. Nikah, söz, nişan, kına derken günlerce konuşulan görkemli hazırlık süreçlerine imza atan Ezildi, 2025'in mayıs ayında Gamze Türkmen ile evlendi.

  5. <p><span style="color:#A52A2A"><strong>İSMAİL HACIOĞLU VE DUYGU KUMARKİ</strong></span></p> <p><strong>2010 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten 'Yemin' adında bir kızı olan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında boşanma haberiyle gündeme gelmişti.</strong></p><strong>Başarılı oyuncu eski eşiyle bir kez daha 'mutluluğa' şans verdi ve ağustos ayında ikinci kez nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız gerçekleşen sürpriz nikah, magazin kulislerini adeta salladı.</strong>

    İSMAİL HACIOĞLU VE DUYGU KUMARKİ

    2010 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten 'Yemin' adında bir kızı olan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında boşanma haberiyle gündeme gelmişti.

    Başarılı oyuncu eski eşiyle bir kez daha 'mutluluğa' şans verdi ve ağustos ayında ikinci kez nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız gerçekleşen sürpriz nikah, magazin kulislerini adeta salladı.

  6. <p><span><strong>SEDA TÜRKMEN VE ILGAZ GİRİTLİOĞLU</strong></span></p> <p><strong>Ünlü oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu, sürpriz bir kararla 2025'in eylül ayında nikah masasına oturdu.</strong></p>

    SEDA TÜRKMEN VE ILGAZ GİRİTLİOĞLU

    Ünlü oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu, sürpriz bir kararla 2025'in eylül ayında nikah masasına oturdu.

  7. <p><span><strong>BERDAN MARDİNİ VE DİLARA TANAY</strong></span></p> <p><strong>Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, nisan ayında öğretmen Dilara Talay ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız bir şekilde mutluluğa 'evet' diyen çiftin, evliliği geniş yankı uyandırdı.</strong></p>

    BERDAN MARDİNİ VE DİLARA TANAY

    Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, nisan ayında öğretmen Dilara Talay ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız bir şekilde mutluluğa 'evet' diyen çiftin, evliliği geniş yankı uyandırdı.

  8. <p><span><strong>İBRAHİM ÇELİKKOL VE NATALİ YARCAN</strong></span></p> <p><strong>Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da bu yıl mutluluğa 'evet' diyen isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, yazın son demlerinde Natali Yarcan ile sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturdu.</strong></p>

    İBRAHİM ÇELİKKOL VE NATALİ YARCAN

    Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da bu yıl mutluluğa 'evet' diyen isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, yazın son demlerinde Natali Yarcan ile sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturdu.

  9. <p><span><strong>FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL</strong></span></p> <p><strong>Başarılı oyunculuğu ile geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, haber spikeri Merve Dinçkol ile 29 Haziran'da dünyaevine girdi. Çiftin masalları aratmayan düğünü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.</strong></p>

    FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL

    Başarılı oyunculuğu ile geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, haber spikeri Merve Dinçkol ile 29 Haziran'da dünyaevine girdi. Çiftin masalları aratmayan düğünü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  10. <p><span><strong>SELİN GENÇ VE ONUR ALP EROL</strong></span></p> <p><strong>Bir döneme damga vuran 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakteriyle yıldızı parlayan Selin Genç, 30 Kasım'da iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile Budapeşte'de nikah masasına oturdu. 'Kasımda aşk başkadır' diyen çiftin mutluluğu, sosyal medyaya damga vurdu.</strong></p>

    SELİN GENÇ VE ONUR ALP EROL

    Bir döneme damga vuran 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakteriyle yıldızı parlayan Selin Genç, 30 Kasım'da iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile Budapeşte'de nikah masasına oturdu. 'Kasımda aşk başkadır' diyen çiftin mutluluğu, sosyal medyaya damga vurdu.

  11. <p><span><strong>CEREN MORAY VE DOĞU ORCAN</strong></span></p> <p><strong>Ünlü oyuncu Ceren Moray, 2025'in eylül ayında Doğu Orcan ile nikah masasına oturdu. Aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine giren çiftin mutluluğu sosyal medyada gündem oldu.</strong></p>

    CEREN MORAY VE DOĞU ORCAN

    Ünlü oyuncu Ceren Moray, 2025'in eylül ayında Doğu Orcan ile nikah masasına oturdu. Aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen küçük bir törenle dünyaevine giren çiftin mutluluğu sosyal medyada gündem oldu.

6 Aralık 2025