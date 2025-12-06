2025 Yılında Evlenen Ünlüler

KADİR EZİLDİ VE GAMZE TÜRKMEN

"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bu yıl evlenenler kervanına katılan ünlü isimlerden biri oldu. Nikah, söz, nişan, kına derken günlerce konuşulan görkemli hazırlık süreçlerine imza atan Ezildi, 2025'in mayıs ayında Gamze Türkmen ile evlendi.