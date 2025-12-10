2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Geçen Yıl Asgari Ücreti Bilen Bankadan 2026 Asgari Ücret Tahmini

Geçen yıl tahmininde başarılı olan JPMorgan, yayınladığı raporunda 2026 asgari ücret beklentisini açıkladı. Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

  1. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti bekliyor. Gözler 12 Aralık'ta yapılacak olan kritik toplantıya çevrilirken çeşitli tahminler de yapılıyor. Geçen yıl tahmininde başarılı olan JPMorgan, yayınladığı raporunda 2026 asgari ücret beklentisini açıkladı. Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

  2. JPMorgan, 2026 asgari ücret beklentisini açıkladı. Bankacılık devi asgari ücrette yüzde 25'lik artış beklediğini açıkladı.&nbsp;

  3. JPMorgan, bunun 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu ve piyasalar için önemli bir katalizör olduğunu belirtti. JPMorgan'ın tahminine göre 2026 yılında asgari ücret 27 bin 630 TL olması bekleniyor.

  4. <p><span style="font-size: 16px;">ASGARİ ÜCRET NE KADAR?</span></p> <p>Türkiye'de 2025 yılında ödenen asgari ücret tutarı 22 bin 104 TL düzeyinde. Asgari ücrete 2025'te yüzde 30 zam yapılmıştı</p>

  5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Böylece asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

  6. <p><span style="font-size: 16px;">2026 İÇİN OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI </span><br>Farklı zam oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:</p> <p>%20 zam: 26.524 TL</p> <p>%25 zam: 27.630 TL</p> <p>%30 zam: 28.735 TL</p>

  7. <p>%35 zam:&nbsp;29.840 TL</p> <p>%40 zam:&nbsp;30.945 TL</p>

10 Aralık 2025