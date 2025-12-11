ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
130 Yıllık Yalı'nın Fiyatı Dudak Uçuklattı

  İstanbul Boğazı'nın en ihtişamlı ve en değerli yapılarından biri olarak gösterilen Zeki Paşa yalısı tekrar satışa çıktı. 23 odası ve 5,5 milyon emlak vergisiyle Türkiye'nin en pahalı yalısına istenen fiyat dudak uçuklattı.

  2. İstanbul Boğazı'ndaki en pahalı yalılardan olan&nbsp;130 yıllık olan&nbsp;Tophane Müşiri&nbsp;Zeki Paşa yalısı geçtiğimiz günlerde yeniden satışa çıkarıldı.&nbsp;

  3. Sarıyer Rumelihisarı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında yer alan yalı, benzersiz konumu ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

  4. <p><strong>23 ODASI VAR</strong></p> <p>23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı dış görünümü ve boğaz manzarasıyla da uzun yıllardır Türkiye'nin lüks gayrimenkul piyasasında özel bir yere sahip.</p>

  TÜRKİYE'NİN EN PAHALI EVİ OLARAK BİLİNİYOR

Satış süreci için aile, bir emlak şirketini resmi olarak yetkilendirdi.

    Satış süreci için aile, bir emlak şirketini resmi olarak yetkilendirdi.

     

  PAHA BİÇİLEMİYOR

Boğaz hattındaki diğer yalıların 2 ila 6 milyar TL arasında değişen fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, uzmanlar Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumunu yapıyor.

    Boğaz hattındaki diğer yalıların 2 ila 6 milyar TL arasında değişen fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, uzmanlar Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumunu yapıyor.

  İSTANBUL'UN MİRASI YENİ SAHİBİNİ NEKLİYOR

Benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla Boğaz hattının simgelerinden biri olan Zeki Paşa yalısı kimin alacağı merak konusu.

     Benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla Boğaz hattının simgelerinden biri olan Zeki Paşa yalısı kimin alacağı merak konusu.

  8. Bugün Trabzonlu bir aileye ait olduğu bilinen yalının en tanınan mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydediliyor.&nbsp;

  PAŞA YALISI'NIN TARİHİ

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit döneminde Tophane Müşirliği yapan Zeki Paşa'nın yalıyı, 20. yüzyılın başlarında mimar Alexandre Vallaury'ye, ailesiyle özellikle yaz aylarında kullanacağı bir sayfiye konutu olarak inşa ettirdiği biliniyor.

    Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit döneminde Tophane Müşirliği yapan Zeki Paşa'nın yalıyı, 20. yüzyılın başlarında mimar Alexandre Vallaury'ye, ailesiyle özellikle yaz aylarında kullanacağı bir sayfiye konutu olarak inşa ettirdiği biliniyor.

  10. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Zeki Paşa 1914 yılında vefat ederken, Boğaz'ın incilerinden sayılan gösterişli yalısı zamanla el değiştirdi.

11 Aralık 2025