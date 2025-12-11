130 Yıllık Yalı'nın Fiyatı Dudak Uçuklattı
Türkiye'nin en pahalı evi yeniden satışa çıktı!
-
İstanbul Boğazı'nın en ihtişamlı ve en değerli yapılarından biri olarak gösterilen Zeki Paşa yalısı tekrar satışa çıktı. 23 odası ve 5,5 milyon emlak vergisiyle Türkiye'nin en pahalı yalısına istenen fiyat dudak uçuklattı.
-
İstanbul Boğazı'ndaki en pahalı yalılardan olan 130 yıllık olan Tophane Müşiri Zeki Paşa yalısı geçtiğimiz günlerde yeniden satışa çıkarıldı.
-
Sarıyer Rumelihisarı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında yer alan yalı, benzersiz konumu ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
-
23 ODASI VAR
23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı dış görünümü ve boğaz manzarasıyla da uzun yıllardır Türkiye'nin lüks gayrimenkul piyasasında özel bir yere sahip.
-
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI EVİ OLARAK BİLİNİYOR
Satış süreci için aile, bir emlak şirketini resmi olarak yetkilendirdi.
-
PAHA BİÇİLEMİYOR
Boğaz hattındaki diğer yalıların 2 ila 6 milyar TL arasında değişen fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, uzmanlar Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumunu yapıyor.
-
İSTANBUL'UN MİRASI YENİ SAHİBİNİ NEKLİYOR
Benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla Boğaz hattının simgelerinden biri olan Zeki Paşa yalısı kimin alacağı merak konusu.
-
Bugün Trabzonlu bir aileye ait olduğu bilinen yalının en tanınan mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydediliyor.
-
PAŞA YALISI'NIN TARİHİ
Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit döneminde Tophane Müşirliği yapan Zeki Paşa'nın yalıyı, 20. yüzyılın başlarında mimar Alexandre Vallaury'ye, ailesiyle özellikle yaz aylarında kullanacağı bir sayfiye konutu olarak inşa ettirdiği biliniyor.
-
1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Zeki Paşa 1914 yılında vefat ederken, Boğaz'ın incilerinden sayılan gösterişli yalısı zamanla el değiştirdi.