ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Tansiyonu Bile Artırıyor: Bu Hastalık Çok Kritik

Tansiyon yeniden ne yüzünden yükseldi diyenler kullanırken dikkat fazla ilaç çözüm değil!

  1. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sigarasız bir hayat tarzının ileri yaşlarda görme kaybı riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtti.

  2. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yenerel, özellikle 50 yaş sonrası dönemde ortaya çıkan birçok göz hastalığının geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açtığını aktardı. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sigarasız bir hayatla göz sağlığını uzun yıllar korumanın mümkün olduğunu vurgulayan Yenerel, kişinin sistemik durumu, diyabet ya da yüksek tansiyon gibi eşlik eden hastalıkları varsa riskin arttığı kaydetti.

  3. Yenerel, yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan birinin katarakt, diğerinin ise glokom (göz tansiyonu) olduğunu, aile bireylerinde göz içi basıncı yüksekliği olan kişilerde glokom riskinin daha fazla olduğunu anlattı. Prof. Dr. Yenerel, 50 yaş sonrası dönemde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) riskinin arttığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: 'Bu hastalık, ileri yaşlarda görme azalmasının en önemli nedenlerinden biridir. Sağlıklı bir beslenme, aktif yaşam tarzı ve sigara kullanımının olmaması sarı nokta hastalığı için büyük önem taşır. Özellikle Akdeniz tipi beslenme, yeşillik, sebze, meyve ve haftada iki kez balık tüketimi koruyucu etki sağlar.' Yenerel, sigaranın, sarı nokta hastalığının ilerlemesini hızlandırdığına işaret ederek, 'Sigara en güçlü zehirlerden biridir. Sarı nokta hastalığında, kuru tipten yaş tipe geçişi hızlandırır. Bu da göz içi enjeksiyonlarla tedavi gerektiren ciddi bir tabloya yol açabilir. Bu nedenle sigarayı mümkün olan en erken yaşta bırakmak gerekir.' ifadelerini kullandı.

  4. Aile öyküsünde sarı nokta hastalığı bulunanların 50 yaşından itibaren düzenli göz muayenesi yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Yenerel, düzenli takibin, hastalığın erken teşhis edilmesi ve görme kaybının önlenmesini sağdığını vurguladı.

11 Aralık 2025