2026 Kehanetleri Korkutuyor!
Yeni yıla girmeden önce kehanetleri ile gündem olan Simpsonlar dizisinin 2026 kehanetleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons, geçmişte bazı olayları "önceden tahmin ettiği" olaylarla sık sık gündeme gelirken, şimdi de 2026 yılına ilişkin kehanetleri merak konusu oldu.
Resmî kaynaklar tarafından doğrulanmayan bu öngörüler, hayran teorileri ve çeşitli internet paylaşımları üzerinden yayılarak tartışma konusu haline geldi. Geçmiş yıllarda Donal Trump'ın başkanlığı, Akıllı saat, Lady Gaga'nın Super Bowl performansı gibi bazı olayları bilen Simpsonlar'ın koyu fanları 2026 için kehanetleri yeniden sıraladı. İşte okurken şaşkınlık yaratacak kehanetler...
"DİJİTAL PARAYA GEÇİLECEK"
Sosyal medya paylaşımlarında, dizinin 2026 yılına dair en çarpıcı öngörüsünün küresel çapta bir ekonomik kriz olduğu belirtiliyor.
İddiaya göre dizide, doların ciddi değer kaybı yaşadığı ve dijital para sistemlerine geçişin hızlandığına işaret eden sahneler yer alıyor.
İklim araştırmacıları, dizinin uzun yıllardır çevre konularını hicivle işlediğini ancak bunun "kehanet" olarak yorumlanmasının bilimsel temelden uzak olduğunu belirtiyor. Ancak dünyadan artan kuraklık, Simsponları haklı çıkaracak şekilde ilerliyor.