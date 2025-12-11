ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca evine sahip ol
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Türkiye'nin En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri

Listenin zirvesinde bakın hangi marka var?

  1. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ocak-kasım döneminde Türkiye'de otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,13'lük artışla 238 bin 603 oldu. Bu dönemde tam elektrikli otomobil satışları yüzde 111,4 artarak 164 bin 665'e ulaştı. Öte yandan Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. İşte detaylar...

  2. <h0>TOGG ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMIYOR</h0> <p>Elektrikli otomobil pazarında yerli marka Togg, T10X ve T10F modelleriyle zirveye yerleşti. Ocak-kasım döneminde toplam 31 bin 715 satış gerçekleştiren Togg, yaklaşık yüzde 20 pazar payı elde etti. Bu başarı, özellikle kasım ayındaki 4 bin 235 adetlik satışla taçlandı; T10F 2 bin 366, T10X ise 1 bin 869 adetle listenin üst sıralarını domine etti. Togg'un bu performansı, yerli üretimin ve erişilebilir fiyatlandırmanın tüketicide yarattığı güveni yansıtıyor.</p>

  3. <p>TESLA 2. SIRADA</p> <p>Togg'u, 29 bin 955 satışla Tesla Model Y izledi.</p> <p>Üçüncü sırada ise 17 bin 639 satışla BYD yer aldı; marka, tam elektrikli segmentte 7 farklı model sunarak çeşitliliği artırdı.</p> <p>Bu üç marka, toplam elektrikli pazarın yüzde 47,5'ini oluşturdu. Tesla'nın kasım ayı performansı 2 bin 535 satışla ikinci sırada kalırken, BYD 1 bin 833 adetle üçüncü oldu.</p>

  4. 10 Mercedes-Benz 6.194 Adet

  5. 9 Volvo 6.325 Adet

  6. 8 KG Mobility 6.643 Adet

  7. 7 Opel 7.674 Adet

  8. 6 Hyundai 7.831 Adet

  9. 5 KIA 8.978 Adet

  10. 4 Citroen 9.004 Adet

  11. 3 BYD 17.639 Adet

  12. 2 Tesla 29.955 Adet

  13. 1 Togg 31.715 Adet

11 Aralık 2025