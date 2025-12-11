Temizlik Görevlisi Müdürü Çamaşır Suyuyla Zehirlemeye Kalktı

Şüpheli Tutuklandı, Tavuktan Numune Alındı Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası okulda inceleme yapan ekipler, tavuk yemeğinden numune alarak laboratuvara gönderirken, kimyasal analiz sonuçlarına göre olayın ayrıntılarının netlik kazanacağı belirtildi.

Okul Mutfağında Şok İddia: Tavuk Yemeğine Çamaşır Suyu Arnavutköy'deki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda görevli temizlik personeli Z.S.'nin, öğle yemeğinde pişirilecek olan tavuk tenceresine çamaşır suyu koyduğu öne sürüldü. Durumun kısa sürede fark edilmesi üzerine okul müdürü Y.B., zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personelden şikayetçi oldu.

