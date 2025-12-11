Temizlik Görevlisi Müdürü Çamaşır Suyuyla Zehirlemeye Kalktı
Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda görevli bir temizlik personelinin, okul müdürünü zehirlemek amacıyla tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı iddia edildi; olayın ardından şüpheli tutuklanırken yemekten alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
Okul Mutfağında Şok İddia: Tavuk Yemeğine Çamaşır Suyu
Arnavutköy'deki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda görevli temizlik personeli Z.S.'nin, öğle yemeğinde pişirilecek olan tavuk tenceresine çamaşır suyu koyduğu öne sürüldü. Durumun kısa sürede fark edilmesi üzerine okul müdürü Y.B., zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personelden şikayetçi oldu.
Şüpheli Tutuklandı, Tavuktan Numune Alındı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası okulda inceleme yapan ekipler, tavuk yemeğinden numune alarak laboratuvara gönderirken, kimyasal analiz sonuçlarına göre olayın ayrıntılarının netlik kazanacağı belirtildi.
