Okuldan Çıkan Çocuk Feci Şekilde Can Verdi
Aile sinir krizi geçirdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde, Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Miraç Efe İslam, okuldan çıkıp evine gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.
Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Miraç'a, H.T. yönetimindeki servis minibüsü çarptı; çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk ağır yaralanırken, sürücünün korkuyla olay yerinden alt sokağa kaçtığı belirtildi.
Kazayı haber alıp olay yerine koşan aile sinir krizi geçirirken, ambulansla hastaneye kaldırılan Miraç Efe İslam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı; sürücü H.T. daha sonra polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
11 Aralık 2025