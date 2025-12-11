Okuldan Çıkan Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Kazayı haber alıp olay yerine koşan aile sinir krizi geçirirken, ambulansla hastaneye kaldırılan Miraç Efe İslam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı; sürücü H.T. daha sonra polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.