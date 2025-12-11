Üç Aylık Evliliğe Sığan Bir Aşk: İrem De Hayatını Kaybetti
Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada yaşamlarını yitiren Mert ve İrem Özsöz çifti, geride birlikte geçirdikleri kısa ama anlam dolu bir ömür ve unutulmaz anılar bıraktı.
Mutluluğa Uzanan Gün
Henüz üç ay önce mutluluklarını sevdikleriyle paylaşan Mert ve İrem Özsöz, düğün günlerinde objektiflere böyle gülümsemişti. Birlikte yeni bir hayat kurma hayaliyle çıktıkları bu yolda, ne yazık ki kader onları ayırdı.
Kaza Sonrası Yol Kenarı
Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri dakikalar içinde bölgeye ulaştı. Kazada sürücü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İrem Özsöz ve iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İrem Özsöz, önce Polatlı Devlet Hastanesi?nde ardından Bilkent Şehir Hastanesi?nde tedavi altına alındı. Ailesi ve yakınları, günlerce süren tedavi süresince mucize bekledi.
Ne yazık ki genç kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Beş yıldır tanışan ve üç aylık evli olan çiftten geriye, düğün günlerinde çekilmiş bu kareler ve sevenlerinin hafızasında yer eden güzel anılar kaldı.