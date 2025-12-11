ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Yönetmelik değişti: Otel ve pansiyonlar için itfaiye raporu şartının kapsamı netleşti
2024'te kişi başı gelirin en yüksek ve en düşük olduğu iller
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Uzmanlar 'faiz' kararını değerlendirdi: İndirimler devam edebilir!
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'TİSK elini taşın altına koymalı'
Askerden dönenler dikkat! 30 gün boyunca ücretsiz olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
e-İmza suç örgütünün yapısı çözüldü: 123 sanık hakkında iddianame
Uçak biletlerinde düzenleme: İç hatlar tavan fiyatı 6 bin 100 lira oldu
MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu
İstanbul'un en pahalı ve en ucuz aidatlı ilçeleri belli oldu
Hafriyat döken firmaya 7,5 milyon lira ceza
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Üç Aylık Evliliğe Sığan Bir Aşk: İrem De Hayatını Kaybetti

Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada yaşamlarını yitiren Mert ve İrem Özsöz çifti, geride birlikte geçirdikleri kısa ama anlam dolu bir ömür ve unutulmaz anılar bıraktı.

  Mutluluğa Uzanan Gün
Henüz üç ay önce mutluluklarını sevdikleriyle paylaşan Mert ve İrem Özsöz, düğün günlerinde objektiflere böyle gülümsemişti. Birlikte yeni bir hayat kurma hayaliyle çıktıkları bu yolda, ne yazık ki kader onları ayırdı.

    Henüz üç ay önce mutluluklarını sevdikleriyle paylaşan Mert ve İrem Özsöz, düğün günlerinde objektiflere böyle gülümsemişti. Birlikte yeni bir hayat kurma hayaliyle çıktıkları bu yolda, ne yazık ki kader onları ayırdı.

  Kaza Sonrası Yol Kenarı
Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri dakikalar içinde bölgeye ulaştı. Kazada sürücü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İrem Özsöz ve iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

    Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri dakikalar içinde bölgeye ulaştı. Kazada sürücü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İrem Özsöz ve iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

  3. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri dakikalar içinde bölgeye ulaştı. Kazada sürücü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İrem Özsöz ve iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

  Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İrem Özsöz, önce Polatlı Devlet Hastanesi?nde ardından Bilkent Şehir Hastanesi?nde tedavi altına alındı. Ailesi ve yakınları, günlerce süren tedavi süresince mucize bekledi.

  Ne yazık ki genç kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Beş yıldır tanışan ve üç aylık evli olan çiftten geriye, düğün günlerinde çekilmiş bu kareler ve sevenlerinin hafızasında yer eden güzel anılar kaldı.

11 Aralık 2025