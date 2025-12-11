Balıklıgöl'de Şok Anlar: İşten Atılan Adam Kendini Suya Bıraktı!
Rızvaniye Camisi'ne çıkan bir kişi, işten atıldığını söyleyerek Balıklıgöl'e atladı. O anlar çevredeki vatandaşları şoke etti.
-
Rızvaniye Camisi'nde Gerilim Dakikaları
Olayın başladığı Rızvaniye Camisi çevresinde vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görgü tanıkları, adamın cami avlusunda uzun süre dolaştığını ve "işten atıldım" diyerek bağırdığını anlattı.
-
Polis Ekipleri Olay Yerine Koştu
Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan polis, adamı ikna etmeye çalıştı ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.
-
Balıklıgöl'de Nefes Kesen Anlar
İkna olmayan şahıs, bir anda cami duvarından Balıklıgöl'e atladı. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken olay saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.
-
Ekiplerin Hızlı Müdahalesi
Suya atlayan şahıs, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık görevlileri, şahsın ilk müdahalesini göl kenarında gerçekleştirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, vatandaşlar yaşananlara "akıl almaz" yorumunda bulundu.