TÜBİTAK Ses Kayıtlarını Temizledi! Şok Detaylar Gün Yüzüne Çıktı
Temizlenen ses kayıtları, olayın seyrini değiştirecek detaylar barındırıyor.
TÜBİTAK'tan flaş hamle: Ses kayıtları mercek altında!
Uzman ekipler, ses kayıtlarını gelişmiş analiz sistemleriyle inceledi. İnceleme sonucunda "temizleme" adı altında yapılan işlemlerin mevcut delilleri etkileyip etkilemediği merak konusu oldu.
Skandalın perde arkası: 'Güllü'yü itti, bay bay dedi!' ifadesi şaşırttı
Ses kayıtlarındaki diyaloglar çözümlendikçe, olayların seyri farklı bir boyut kazandı. Özellikle "bay bay dedi" bölümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Uzman yorumları: Temizleme işlemi şeffaf mıydı?
Uzmanlar, TÜBİTAK'ın uyguladığı ses temizleme yönteminin uluslararası standartlara uygunluğunu tartışıyor. Kamuoyunda "şeffaflık" çağrıları artarken, yeni raporların açıklanması bekleniyor.
11 Aralık 2025