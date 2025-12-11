TÜBİTAK Ses Kayıtlarını Temizledi! Şok Detaylar Gün Yüzüne Çıktı

TÜBİTAK'tan flaş hamle: Ses kayıtları mercek altında! Uzman ekipler, ses kayıtlarını gelişmiş analiz sistemleriyle inceledi. İnceleme sonucunda "temizleme" adı altında yapılan işlemlerin mevcut delilleri etkileyip etkilemediği merak konusu oldu.

