Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
Burak Deniz'in Kazancı Dudak Uçuklattı!

Gelirini bakın nasıl değerlendiriyor...

  1. Ünlü oyuncu Burak Deniz, bu kez rol aldığı projelerle değil, gerçekleştirdiği yatırımlarla konuşuluyor. Kazancını nasıl değerlendirdiğini anlatan Deniz, ağırlıklı olarak yurtdışına yatırım yapmayı tercih ettiğini açıkladı.

  2. Oyuncu Burak Deniz, "Aşk Laftan Anlamaz", "Bambaşka Biri", "Bir Gece Masalı" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

  3. Ünlü oyuncu bu kez projeleriyle değil, yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Kazancını nasıl değerlendirdiğini açıklayan Deniz, Türkiye'de birkaç yatırımının bulunduğunu ancak ağırlıklı olarak yurt dışına yöneldiğini belirtti.

  4. Ünlü oyuncu açıklamasında "Türkiye'de bir iki yatırımım var ama genelde daha çok yurt dışında yatırım yapıyorum" ifadelerini kullandı.

  5. 17 Şubat 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.85 metre boyundaki oyuncu Terazi burcudur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümü mezunudur. İlk kez 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile ekranlarda yer alan Deniz, 2015 yılında Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle dikkatleri üstüne çekmiştir.

15 Aralık 2025