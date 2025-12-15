TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvurusu İçin Son Hafta

Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Çocuklar Güvende Uygulaması ve Web Sitesi Hizmete Açıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlanacak
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Yerlikaya Duyurdu: Polislerin Çalışma Saatleri Değişiyor
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Öğrenciyi yere savuran okul müdürü ifade verdi
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Bakan Şimşek: Vatandaş lehine olan güncellemeler daha yüksek oranda olacak
Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!
Benzine indirim geldi: Tabela yarın değişecek!
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Erdoğan'dan bütçe görüşmelerinde konuşan vekillere 'üslup' çağrısı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' soruşturmasına dair açıklama
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Bakanlık duyurdu: Bankalar 4 farklı gruba ayrıldı
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Üniversitenin yerleşkeye ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
Şap hastalığı sektörü vurdu: Kırmızı et fiyatları artışa geçti!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
YKS ve LGS'de yeni dönem: Sistem değil soru tipleri değişecek!
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
RTÜK'ten gündem olan Jasmine dizisine soruşturma
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Trafikte düzeni bozana rekor cezalar yolda
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de işimiz aslında yeni başlıyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploması davasında duruşma tarihi belli oldu
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
11. Yargı Paketi'nde sona doğru
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
Ankara'da Ortaokulda Şiddet: 5. Sınıf Öğrencisi Darp Edildi
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
İl İl Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Kapıda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bu hafta bitiyor
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Kocaeli'de lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 1 çocuk yaralandı
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
2026 Yılı Aile ve Eğitim Bakanlıkları Bütçesi TBMM'de Onaylandı
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
AGS kontenjanı artıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvurusu İçin Son Hafta

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için son hafta

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ?Yüzyılın Konut Projesi? başvuruları için son haftaya girildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ?Yüzyılın Konut Projesi? başvuruları için son haftaya girildi.

  2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı. <br> Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.
    Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek.

  3. İLK KURA 29 ARALIK'TA<p> Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. <p> Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. <p> Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

    İLK KURA 29 ARALIK'TA

    Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

    Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

    Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

  4. ÖDEME PLANLARI<p> Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi. <p> İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

    ÖDEME PLANLARI

    Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

    İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

  5. Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

    Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

  6. ARANAN ŞARTLAR<p> 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. <p> Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. <p> Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

    ARANAN ŞARTLAR

    18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

    Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.

    Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

  7. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az bir yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

    Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az bir yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

  8. Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon lirayı geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek.

    Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon lirayı geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Aralık 2025