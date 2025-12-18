Yakın Arkadaşından Endişelendiren Paylaşım

15 Ekim'de evinde aniden rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Zaman zaman gerçeği yansıtmayan bazı iddialar ortaya atılsa da, sanatçının hayati bulgularının şu an için dengede olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek için yakın çevresinden gelen son paylaşım ise sevenlerini derinden üzmeye yetti...