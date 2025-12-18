Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Yakın Arkadaşından Endişelendiren Paylaşım

Fatih Ürek öldü mü, son durumu ne?

  15 Ekim'de evinde aniden rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Zaman zaman gerçeği yansıtmayan bazı iddialar ortaya atılsa da, sanatçının hayati bulgularının şu an için dengede olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek için yakın çevresinden gelen son paylaşım ise sevenlerini derinden üzmeye yetti...

  Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanmasının ardından acil olarak hastaneye sevk edilmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...

  FATİH ÜREK'İN SON DURUMU

Olay günü evinde "nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durdu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Olay günü evinde "nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durdu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

  Aralık 2025 itibarıyla menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil ancak hâlâ kritik olduğunu belirtti. Tedavisinin makinelere bağlı olarak devam eden Fatih Ürek hakkında zaman zaman 'öldü' iddialar çıksa da şarkıcının durumu stabil.

  Son olarak Fatih Ürek'in yakın dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı paylaşarak "Özledim çok. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!..

18 Aralık 2025