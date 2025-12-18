Yakın Arkadaşından Endişelendiren Paylaşım
Fatih Ürek öldü mü, son durumu ne?
15 Ekim'de evinde aniden rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Zaman zaman gerçeği yansıtmayan bazı iddialar ortaya atılsa da, sanatçının hayati bulgularının şu an için dengede olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek için yakın çevresinden gelen son paylaşım ise sevenlerini derinden üzmeye yetti...
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanmasının ardından acil olarak hastaneye sevk edilmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...
FATİH ÜREK'İN SON DURUMU
Olay günü evinde "nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durdu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Aralık 2025 itibarıyla menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil ancak hâlâ kritik olduğunu belirtti. Tedavisinin makinelere bağlı olarak devam eden Fatih Ürek hakkında zaman zaman 'öldü' iddialar çıksa da şarkıcının durumu stabil.
Son olarak Fatih Ürek'in yakın dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı paylaşarak "Özledim çok. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!..