'Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu' iddiası
Asgari Ücrette Son Viraj: Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantılarıyla birlikte gözler açıklanacak rakama çevrildi. Artış oranı ve yeni düzenlemenin ayrıntıları kulislerde yoğun bir şekilde konuşuluyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un sürece ilişkin yaptığı değerlendiremeler, kulisleri hareketlendirdi. Erdursun rakam verdi...

  2. Asgari ücret tespit sürecinde sona yaklaşılırken, beklentiler ve kulis bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu?nun ikinci toplantısında ekonomik veriler masaya yatırılırken, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

  3. SGK Uzmanı Özgür Erdursun?un değerlendirmelerine göre, yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması öngörülüyor. Erdursun, son toplantıyla birlikte rakamın şekillenmeye başladığını belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi hedeflenen enflasyon doğrultusunda bir artış yapılmasının beklendiğini ifade etti.

  4. Yüzde 25 Artış Beklentisi Öne Çıkıyor <p> Kulislerde konuşulan oranlara göre, asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 civarında bir artış ihtimali öne çıkıyor. Bu senaryoya göre asgari ücretin 27 bin 500 ? 28 bin lira bandında belirlenebileceği değerlendiriliyor.

  5. Türkiye?de yaklaşık 17 milyon 265 bin çalışanın bulunduğu, bunların 15 milyonunun özel sektörde, 2 milyonunun ise kamuda görev yaptığı belirtiliyor. Ortalama ücretlerin 30 bin lira civarında olduğu, kamuda bu rakamın 36 bin liraya yaklaştığı ifade ediliyor. Bu nedenle asgari ücretteki artışın yalnızca asgari ücretlileri değil, diğer ücret gruplarını da doğrudan etkileyeceği vurgulanıyor.

  6. ?Sadece Asgari Ücret Değil, Ortalama Ücretler Konuşulmalı? <p> Uzmanlara göre asıl sorun yalnızca asgari ücretin seviyesi değil, çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretle çalışıyor olması. Ortalama ücretlerin konuşulmasının refah artışı açısından daha sağlıklı olacağı belirtilirken, asgari ücretin sürekli gündemde olmasının yoksulluğu artırabileceğine dikkat çekiliyor.

  7. Ayrıca tecrübe, meslek ve kıdeme göre ücret farklarının korunması gerektiği ifade ediliyor. Avrupa?da asgari ücretin ortalama ücretlerin yaklaşık yüzde 40?ı seviyesinde olduğu hatırlatılırken, Türkiye?de bu oranın yüzde 70?lere yaklaşmasının sağlıklı bir yapı oluşturmadığına vurgu yapılıyor.

  8. ?Asgari Ücret Artışı Tek Başına Çözüm Değil?<p> Değerlendirmelerde, asgari ücrette yapılacak artışın tek başına ekonomik sorunları çözmeyeceği de dile getiriliyor. Ücret artışlarının işveren maliyetlerini yükselttiği, bunun da zincirleme şekilde ürün ve hizmet fiyatlarına zam olarak yansıdığı belirtiliyor.

  9. Uzmanlar, asıl önemli olanın kira, gıda ve temel yaşam giderlerindeki artışların kontrol altına alınması olduğunu vurguluyor. Aksi halde rakamsal artışların alım gücünü kalıcı olarak yükseltmeyeceği ifade ediliyor.

22 Aralık 2025