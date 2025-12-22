Asgari ücrette son viraj: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Türkiye?de yaklaşık 17 milyon 265 bin çalışanın bulunduğu, bunların 15 milyonunun özel sektörde, 2 milyonunun ise kamuda görev yaptığı belirtiliyor. Ortalama ücretlerin 30 bin lira civarında olduğu, kamuda bu rakamın 36 bin liraya yaklaştığı ifade ediliyor. Bu nedenle asgari ücretteki artışın yalnızca asgari ücretlileri değil, diğer ücret gruplarını da doğrudan etkileyeceği vurgulanıyor.