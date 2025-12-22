'Havasını Aldık Ama Petek Çalışmıyor' Diyenler Buraya!
KOMBİ BASINCINI KONTROL EDİN VE GEREKİRSE AYARLAYIN
Kalorifer sisteminin kalbi kombi, doğru basınç seviyesinde çalışmıyorsa, sıcak su peteklere gitmez. Kombi basıncının genellikle 1.0 ile 2.0 bar arasında olması gerekir. Havası alındığı halde ısınmayan petek problemi yaşıyorsanız, kombinizin basıncını hemen kontrol etmelisiniz. Basınç düşükse, kombi altındaki doldurma musluğunu kullanarak su takviyesi yapılabilir. Düşük basınç, özellikle yüksek katlı binalarda üst kat peteklerinin ısınmamasına sebep olur. Basit bir işlem gibi görünse de, bu kontrol bazen tüm sistemi etkileyen kritik bir sorunu çözer.
TÜM PETEK VANALARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN
Peteklerin alt ve üst kısımlarında bulunan vanalar kapalı kalabiliyor. Bu durumda petek ya hiç ısınmaz ya da yalnızca yarısı sıcak olabilir. Petek ısınmıyorsa ilk kontrollerden biri vanaların açık olup olmadığıyla ilgilidir. Özellikle termostatik vanalar, odadaki sıcaklığa göre kendini kapatır. Bu yüzden eğer bir odadaki petek diğerlerinden daha az ısınıyorsa, vananın ayarı düşük seviyededir. Tüm peteklerdeki vanaların aynı derecede açık olması, ısının dengeli dağılmasını sağlar.
PETEK DENGELEMESİ YAPARAK ISI DAĞILIMINI EŞİTLEYİN
Bazı petekler sıcak olurken bazıları neredeyse buz gibi olabilir. Bu bir dengeleme problemidir. Havası alındığı halde ısınmayan petek sorunu çoğunlukla dengeleme eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumu çözmek için ?hidrolik dengeleme? olarak bilinen işlem yapılabilir. Peteklerin alt vanaları kullanılarak su akışı ayarlanır. Kombiye en yakın olan peteklerin alt vanaları biraz kısılırken, en uzak peteklerin vanaları tam açık bırakılabilir. Böylece tüm petekler eşit miktarda su alır ve ısınma sorunu çözülür.
PETEKLERİN İÇ TEMİZLİĞİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN
Zamanla kalorifer sisteminde tortu, balçık, kireç ve çamur birikebilir. Bu da suyun petek içerisinde dolaşmasını engeller. Bazı petekler ısınmaz ya da yalnızca üst kısmı sıcak olabilir. Bununla, özellikle eski binalarda sıkça karşılaşılır. ?Petek ısınmıyorsa ne yapmalı?? Sorusuna verilecek etkili yanıtlardan biri petek içi temizliktir. Özel makineler ve kimyasal sıvılarla yapılan petek temizliği, sistemin daha verimli çalışmasını sağlar ve kombinin ömrünü uzatır. Bu işlemin birkaç yılda bir yaptırılması gerekir.
KOMBİ FİLTRELERİNİ TEMİZLEYİN VEYA TEMİZLETTİRİN
Kombi sistemlerinin çoğunda ?pislik tutucu filtre? vardır. Bu filtreler, tesisattaki tortu ve kirin kombiye ulaşmasına engel olur. Zamanla bu filtreler tıkanabilir. Tıkalı bir filtre, su akışını azaltarak havası alındığı halde ısınmayan petek problemini ortaya çıkarır. Filtre temizliği servis tarafından yapılmalıdır. Ancak teknik bilginiz varsa, kombinin alt kısmında bulunan filtreyi dikkatlice çıkararak içerisindeki pisliği boşaltabilirsiniz. Temiz bir filtre, suyun rahat dolaşmasını ve peteklerin daha iyi çalışmasını sağlar.
SİRKÜLASYON POMPASININ ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN
Sistemdeki sıcak suyu peteklere ulaştıran sirkülasyon pompası, kombinin en kritik parçalarından biri olmasıyla büyük önem taşır. Pompa arızalıysa veya yavaş çalışıyorsa, peteklerin bazılarına hiç su gitmez. Bu durumda, kombi ne kadar çalışırsa çalışsın petek ısınmaz. Bu parçanın arızalanması durumunda tüm sistem verimsiz hale gelir ve ısınma ciddi şekilde azalır.
ODA TERMOSTATI VEYA KOMBİ AYARLARINI GÖZDEN GEÇİRİN
Bazı kombi sistemlerinde kullanılan termostatlar, evin belirli bölgelerinde sıcaklığı kontrol etmek üzere programlanır. Ancak bu cihaz yanlış ayarlandığında bazı peteklerin devre dışı kalmasına neden olur. Aynı şekilde kombi üzerindeki sıcaklık ayarları da yeterince yüksek değilse petekler soğuk kalır. Havası alındığı halde ısınmayan petek problemini çözmek için, termostatın kaç dereceye ayarlandığını ve aktif olup olmadığını kontrol edin. Kombi çıkış sıcaklığı da 60 derecenin altındaysa petekler ısınmayabilir.
TEK BİR PETEK ISINMIYORSA, SÖKÜP KONTROL EDİN
Eğer sorun yalnızca bir peteğe özgüyse, yani diğer tüm petekler normal şekilde ısınıyorsa, sorun büyük ihtimalle o peteğe özel bir tıkanıklık ya da vana arızası olarak tanımlanacaktır. Bu durumda o peteği söküp kontrol etmek gerekir. Petek içinde ve borularında birikmiş çamur, hava kabarcığı veya vana problemi, peteğin sıcak suyu almasını engelliyordur. Gerekirse peteği başka bir petekle değiştirerek karşılaştırma da yapabilirsiniz.