Yarışmacı Soruyu Yanlış Anladı Cevabı Görünce Kahroldu
Milyoner'de talihsiz anlar!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Henüz yarışmanın başında heyecanına yenik düşerek, talihsizlik yaşayan Merve Nur Şahin isimli yarışmacı, soruyu yanlış anlayınca olanlar oldu.
Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Sanattan matematiğe, coğrafyadan tarihe kadar birçok alanda soruları ekranlara getiren program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.
Birbirinden başarılı performansların göz doldurduğu programda, bir yarışmacının heyecanına yenik düştüğü anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Merve Nur Şahin, yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.
Oldukça heyecanlı olduğu görülen yarışmacı, henüz ikinci soruda büyük bir şok yaşadı.
Genç yarışmacıya, "Ünlü çizgi film kahramanı ve en sevdiği yiyecek eşleşmelerinden hangisi doğrudur?" diye soruldu.
Yarışmacı, soruyu "Hangisi yanlıştır?" şeklinde anlayınca ise olanlar oldu.
"A-) Bugs Bunny ve havuç", "B-) Gargamel ve Zile pekmezi", "C-) Red Kit ve Diyarbakır karpuzu" ve "D-) Sünger Bob ve Finike portakalı" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı, süreyi de göz önünde bulundurarak tereddüt etmeden "C" seçeneğinde karar kıldı.
Şıkkı işaretledikten sonra soruyu yanlış anladığını fark eden Şahin, doğru yanıtın "A" şıkkı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.
Yarışmacı, ilk baraj sorusuna ulaşamadan yarışmaya veda etti.