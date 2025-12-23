Yarışmacı Soruyu Yanlış Anladı Cevabı Görünce Kahroldu

Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Sanattan matematiğe, coğrafyadan tarihe kadar birçok alanda soruları ekranlara getiren program, son bölümüyle yine çok konuşuldu.