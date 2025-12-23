Bu 3 Besini Asla Tüketmeyin!

PATATES KIZARTMASI

Leziz tadıyla sofraların vazgeçilmezi olan patates kızartması için "kalp ve damar düşmanı" demek az olmaz! Patatesin kendisi potasyum zengini bir besin olsa da kızgın yağ ile buluştuğunda trans yağ oluşumunu artırıyor. Böylece kötü kolesterolü yükseltirken, iyi kolesterolü düşürüyor. Ayrıca damar duvarlarında plak oluşumuna neden olarak damar sertliğini ve tıkanıklığını hızlandırıyor.