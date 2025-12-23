Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı

Bu 3 Besini Asla Tüketmeyin!

Bir kereden bir şey olmaz, demeyin ömürden çalıyor

  Sofralarımızın vazgeçilmezi olan bazı lezzetler, aslında kalbimize karşı kurulan sessiz birer tuzak olabiliyor. Tamamen doğal beslenmek kolay değil ancak uzmanlar bazı kritik besinlere dikkat çekerek 'Bu besinleri hayatınızdan çıkarın' diyor. İşte, mutfağınızdan uzak tutarak ömrünüze ömür katabileceğiniz üç gıda

  Sağlıklı bir yaşamın sırrı beslenme rutinlerinde yer verdiğimiz gıdalarda gizli. Bu noktada çok severek tükettiğimiz işlenmiş gıdalar, tam bir sağlık tehdidi olarak karşımıza çıkıyor.

  Ancak kalp sağlığını korumak ve kan basıncını dengede tutmak için radikal kararlar almak herkes için kolay olmayabiliyor.

  Uzmanlar, katı diyetler yerine, beslenme alışkanlıklarımızdaki kritik hataları düzeltmenin daha kalıcı bir sonuç sağlayacağına vurgu yapıyor. Küçük dokunuşlarla, büyük adımlar atmak istiyorsanız tabağınızdan 3 kritik besini eleyerek başlayabilirsiniz! İşte, uzmanların 'kırmızı liste'ye aldığı, sağlığınız için vedalaşmanız gereken o besinler

  PASTIRMA VE İŞLENMİŞ ETLER
Lezzeti kadar riski de fazla olan besinlerin başında geleneksel tatlarımızdan biri olan "pastırma" yer alıyor. Çok yoğun bir tuzlama işleminden geçen pastırma, yüksek sodyum ve nitrinler içerdiği için yüksek tansiyon ve damar sertliğine yol açabilir. Öte yandan pişirme işlemi esnasında ortaya çıkan bazı kimyasal bileşikler, damar yapısında iltihaplanmalara sebebiyet verebilir.

    PASTIRMA VE İŞLENMİŞ ETLER
  Pastırmanın yanı sıra işlenmiş etler de, yüksek tuz, doymuş yağ ve kolesterol içeriği sebebiyle kalp sağlığını tehdit etmektedir.

  PATATES KIZARTMASI
Leziz tadıyla sofraların vazgeçilmezi olan patates kızartması için "kalp ve damar düşmanı" demek az olmaz! Patatesin kendisi potasyum zengini bir besin olsa da kızgın yağ ile buluştuğunda trans yağ oluşumunu artırıyor. Böylece kötü kolesterolü yükseltirken, iyi kolesterolü düşürüyor. Ayrıca damar duvarlarında plak oluşumuna neden olarak damar sertliğini ve tıkanıklığını hızlandırıyor.

    PATATES KIZARTMASI
  Patates kızartmasının tuzla servis edilmesi ise yüksek sodyum alımına sebep oluyor. Bu da tansiyon ve kalp hastalığı risklerini beraberinde getiriyor.

  BEYAZ EKMEK Birçok kişi için beyaz ekmek vazgeçilmez lezzet. Her ne kadar tadı leziz olsa da kalp sağlığı için etkileri korkutucu boyutlara uzanabiliyor. Beyaz ekmek, yüksek glisemik indeksli olması sebebiyle kan şekerini hızla yükseltiyor. Lif ve besin değeri düşük olan bu besin, insülin direncine de zemin hazırlıyor.

23 Aralık 2025