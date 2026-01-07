Dövme Esprisindeki Ünlü Bakın Kim Çıktı
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yılbaşında yayınlanan CMXXIV gösterisinde yaptığı dövme esprisinin hedefindeki ünlü oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı.
-
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yılbaşında yayınlanan CMXXIV gösterisinde yaptığı dövme esprisinin hedefindeki ünlü oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın "Only Allah can judge me" sözleriyle anlattığı ismin Kıvanç Tatlıtuğ olduğu ortaya çıktı.
-
Cem Yılmaz'ın gişe rekorları kıran "CMXXIV" isimli gösterisi yılbaşı günü Netflix'te izleyiciyle buluştu.
-
Gösteride Yılmaz'ın bir ünlü oyuncunun dövmesiyle ilgili yaptığı espri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
-
DÖVME ESPRİSİNDEKİ İSİM ORTAYA ÇIKTI
Yılmaz'ın sahnede anlattığı "Only Allah can judge me" (Beni sadece Allah yargılar) dövmesiyle ilgili espride bahsettiği kişinin, geçmişte benzer bir dövme yaptırdığı bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'u kastettiği ortaya çıktı.
-
"MÜSLÜMAN ÇOCUK? ONLY ALLAH CAN JUDGE ME" Cem Yılmaz gösterisinde, "Bir oyuncu kardeşimiz var, Müslüman çocuk, o da yavrum özenmiş gençliğinde yapmış da sonra sildi diye tahmin ediyorum.
-
Şey yazıyor: 'Only Allah can judge me'" ifadelerini kullandı.