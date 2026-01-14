En Ucuz Otomobil Türkiye'de Satışa Sunuldu!

2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!

En Ucuz Otomobil Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Avrupa?nın en çok satan perakende otomobillerinden biri olan Dacia Sandero; 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye?de satışa sunuldu.

  1. Kompakt tasarımıyla çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Sandero, kullanıcıların yaşam tarzlarına ve tercihlerine her zamankinden daha fazla uyum sağlıyor.

    Kompakt tasarımıyla çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Sandero, kullanıcıların yaşam tarzlarına ve tercihlerine her zamankinden daha fazla uyum sağlıyor.

  2. Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte sürüş keyfini performansla birleştiriyor.

    Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte sürüş keyfini performansla birleştiriyor.

  3. &nbsp;Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelirken, benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sunuyor.&nbsp;

     Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelirken, benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sunuyor. 

  4. Yeni Dacia Sandero, sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.Versiyona bağlı olarak Yeni Sandero'da çeşitli bilgi eğlence sistemleri sunuluyor.&nbsp;

    Yeni Dacia Sandero, sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.Versiyona bağlı olarak Yeni Sandero'da çeşitli bilgi eğlence sistemleri sunuluyor. 

  5. 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya, radyo, USB kablosu veya Wi-Fi üzerinden kablosuz akıllı telefon yansıtma, Bluetooth bağlantısı, direksiyon kumandası, 4 hoparlör, önde 3 adet ve orta konsolun arkasında 1 adet USB-C girişi kullanıma sunuluyor.&nbsp;

    10 inç dokunmatik ekranlı multimedya, radyo, USB kablosu veya Wi-Fi üzerinden kablosuz akıllı telefon yansıtma, Bluetooth bağlantısı, direksiyon kumandası, 4 hoparlör, önde 3 adet ve orta konsolun arkasında 1 adet USB-C girişi kullanıma sunuluyor. 

  6. Yeni Sandero 410 litrelik bagaj hacmine sahip, koltuklar yatırıldığında ise saklama alanı 1.455 litreye kadar yükseliyor.&nbsp;

    Yeni Sandero 410 litrelik bagaj hacmine sahip, koltuklar yatırıldığında ise saklama alanı 1.455 litreye kadar yükseliyor. 

  7. Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor.Bilgi-Eğlence: Expression paketinde standart sunulan 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlıyor.

    Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor.Bilgi-Eğlence: Expression paketinde standart sunulan 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlıyor.

  8. YouClip Sistemi: Tablet tutucu, çanta askısı gibi modüler çözümler sunan bu sistem, iç mekanı daha kullanışlı hale getiriyor.

    YouClip Sistemi: Tablet tutucu, çanta askısı gibi modüler çözümler sunan bu sistem, iç mekanı daha kullanışlı hale getiriyor.

  9. Otomatik klima, geri görüş kamerası ve köpekbalığı anten gibi donanımlar donanım seviyesine göre kullanıcıya sunuluyor.Güvenlikte üst düzey standartlar: 17 ADAS sistemiAkıllı "My Safety" butonu ile kişiselleştirilebilir güvenlik ayarları.Bluetooth bağlantılı telefon sistemi ve Media Control ünitesi.

    Otomatik klima, geri görüş kamerası ve köpekbalığı anten gibi donanımlar donanım seviyesine göre kullanıcıya sunuluyor.Güvenlikte üst düzey standartlar: 17 ADAS sistemiAkıllı "My Safety" butonu ile kişiselleştirilebilir güvenlik ayarları.Bluetooth bağlantılı telefon sistemi ve Media Control ünitesi.

  10. <p>USB-C girişleri ile tüm yolcular için bağlantı imkanı.Dacia Türkiye tarafından açıklanan güncel başlangıç fiyatları şu şekilde:</p> <p>Yeni Sandero, yeni tasarım detayları ve gelişmiş donanımıyla, 1.240.000 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.</p>

    USB-C girişleri ile tüm yolcular için bağlantı imkanı.Dacia Türkiye tarafından açıklanan güncel başlangıç fiyatları şu şekilde:

    Yeni Sandero, yeni tasarım detayları ve gelişmiş donanımıyla, 1.240.000 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.

14 Ocak 2026