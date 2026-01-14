En Ucuz Otomobil Türkiye'de Satışa Sunuldu!
Avrupa?nın en çok satan perakende otomobillerinden biri olan Dacia Sandero; 2026 yılının ilk günlerinden itibaren Türkiye?de satışa sunuldu.
Kompakt tasarımıyla çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Sandero, kullanıcıların yaşam tarzlarına ve tercihlerine her zamankinden daha fazla uyum sağlıyor.
Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte sürüş keyfini performansla birleştiriyor.
Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelirken, benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sunuyor.
Yeni Dacia Sandero, sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.Versiyona bağlı olarak Yeni Sandero'da çeşitli bilgi eğlence sistemleri sunuluyor.
10 inç dokunmatik ekranlı multimedya, radyo, USB kablosu veya Wi-Fi üzerinden kablosuz akıllı telefon yansıtma, Bluetooth bağlantısı, direksiyon kumandası, 4 hoparlör, önde 3 adet ve orta konsolun arkasında 1 adet USB-C girişi kullanıma sunuluyor.
Yeni Sandero 410 litrelik bagaj hacmine sahip, koltuklar yatırıldığında ise saklama alanı 1.455 litreye kadar yükseliyor.
Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor.Bilgi-Eğlence: Expression paketinde standart sunulan 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlıyor.
YouClip Sistemi: Tablet tutucu, çanta askısı gibi modüler çözümler sunan bu sistem, iç mekanı daha kullanışlı hale getiriyor.
Otomatik klima, geri görüş kamerası ve köpekbalığı anten gibi donanımlar donanım seviyesine göre kullanıcıya sunuluyor.Güvenlikte üst düzey standartlar: 17 ADAS sistemiAkıllı "My Safety" butonu ile kişiselleştirilebilir güvenlik ayarları.Bluetooth bağlantılı telefon sistemi ve Media Control ünitesi.
USB-C girişleri ile tüm yolcular için bağlantı imkanı.Dacia Türkiye tarafından açıklanan güncel başlangıç fiyatları şu şekilde:
Yeni Sandero, yeni tasarım detayları ve gelişmiş donanımıyla, 1.240.000 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.