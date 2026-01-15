Ölümden Korktuğunu İtiraf Etti! Bakın Nebahat Çehre Vasiyetini Kime Bıraktı...

Türk sinemasının önemli oyuncularından Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'da Haseki Ayşe Hafsa Sultan'ı oynamıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan ve Fatma Sultan'ın anneleri olan Haseki Ayşe Hafsa Sultan'ın ölüm anı, dizide sahne olarak yer almıştı. Nebahat Çehre'den hem o sahne hem de ölümle ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.