Ölümden Korktuğunu İtiraf Etti! Bakın Nebahat Çehre Vasiyetini Kime Bıraktı...
Türk sinemasının önemli oyuncularından Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'da Haseki Ayşe Hafsa Sultan'ı oynamıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan ve Fatma Sultan'ın anneleri olan Haseki Ayşe Hafsa Sultan'ın ölüm anı, dizide sahne olarak yer almıştı. Nebahat Çehre'den hem o sahne hem de ölümle ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.
"Muhteşem Yüzyıl'daki ölüm sahnemin yer aldığı bölümü izlemedim" diyen Çehre, katıldığı programda, ölümden korktuğunu şu sözlerle itiraf etti:
"Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum. Ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."
Çehre, annesinin ölümünden sonra vasiyetini de hazırladığını açıkladı. Ancak, vasiyetinin detayları hakkında bilgi vermedi.