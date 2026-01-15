Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Ölümden Korktuğunu İtiraf Etti! Bakın Nebahat Çehre Vasiyetini Kime Bıraktı...

  1. Türk sinemasının önemli oyuncularından Nebahat Çehre, Muhteşem Yüzyıl'da Haseki Ayşe Hafsa Sultan'ı oynamıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan ve Fatma Sultan'ın anneleri olan Haseki Ayşe Hafsa Sultan'ın ölüm anı, dizide sahne olarak yer almıştı. Nebahat Çehre'den hem o sahne hem de ölümle ilgili şaşırtan bir itiraf geldi.

  2. "Muhteşem Yüzyıl'daki ölüm sahnemin yer aldığı bölümü izlemedim" diyen Çehre, katıldığı programda, ölümden korktuğunu şu sözlerle itiraf etti:

  3. "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum. Ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."

  4. Çehre, annesinin ölümünden sonra vasiyetini de hazırladığını açıkladı. Ancak, vasiyetinin detayları hakkında bilgi vermedi.

15 Ocak 2026