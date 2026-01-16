Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı

İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı bu sayede tam tamına 17 milyon TL olacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ dizisinden bölüm başına 4 milyon 250 bin TL ücret aldığı öne sürüldü.

Dizinin çekimleri başlar başlamaz Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı dizi takipçileri tarafından eleştirilere neden olmuştu.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu "A.B.İ." dizisi dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına girdi.

