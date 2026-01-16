Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı
Son günlerde Afra Saraçoğlu ile başrolde oynayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu diziden aldığı ücretle gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı.
-
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu "A.B.İ." dizisi dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına girdi.
-
Dizinin çekimleri başlar başlamaz Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı dizi takipçileri tarafından eleştirilere neden olmuştu.
-
Yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekorları kıran dizide İmirzalıoğlu'nun bölüm başı ladığı ücret çok konuşuldu.
-
DİZİDEN ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI
Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ dizisinden bölüm başına 4 milyon 250 bin TL ücret aldığı öne sürüldü.
-
İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı bu sayede tam tamına 17 milyon TL olacak.
16 Ocak 2026