Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Ödül Töreninde Meryem Uzerli Rüzgarı! Global Davetli Olarak Katıldı

Joy Awards 2026'ya Türkiye'den katılan isimler arasında yer alan Meryem Uzerli, kırmızı halıdaki görünümüyle gecenin konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzerli, ödül törenine global davetli olarak katılım sağladı.

  1. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl da uluslararası ünlü isimleri bir araya getirdi.

  2. Sinema, televizyon, müzik ve dijital dünyadan birçok ismin katıldığı görkemli törende Türkiye'den Hande Erçel, Barış Arduç, Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç gibi ünlü isimler de yer aldı.

  3. "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, Joy Awards gecesine taş işlemeli bir elbiseyle katıldı.

  4. Saçlarını açık kullanan oyuncunun tercihi, davetliler ve moda çevreleri tarafından ilgiyle karşılandı.

  5. Meryem Uzerli, Joy Awards 2026'ya Global Davetli statüsüyle katıldı.

  6. Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Kassel kentinde, Türk bir baba ile Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

  7. Bir süre sonra Hamburg'a taşınan Uzerli, burada Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi alarak sanat hayatına ilk adımını attı.

19 Ocak 2026