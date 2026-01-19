Ödül Töreninde Meryem Uzerli Rüzgarı! Global Davetli Olarak Katıldı
Joy Awards 2026'ya Türkiye'den katılan isimler arasında yer alan Meryem Uzerli, kırmızı halıdaki görünümüyle gecenin konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzerli, ödül törenine global davetli olarak katılım sağladı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl da uluslararası ünlü isimleri bir araya getirdi.
Sinema, televizyon, müzik ve dijital dünyadan birçok ismin katıldığı görkemli törende Türkiye'den Hande Erçel, Barış Arduç, Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç gibi ünlü isimler de yer aldı.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, Joy Awards gecesine taş işlemeli bir elbiseyle katıldı.
Saçlarını açık kullanan oyuncunun tercihi, davetliler ve moda çevreleri tarafından ilgiyle karşılandı.
Meryem Uzerli, Joy Awards 2026'ya Global Davetli statüsüyle katıldı.
Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Kassel kentinde, Türk bir baba ile Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.
Bir süre sonra Hamburg'a taşınan Uzerli, burada Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi alarak sanat hayatına ilk adımını attı.
