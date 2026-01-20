Sistemden Kalktı, SGK'da Görünmüyor! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE GÖRÜNÜYOR

Diğer yandan işverenin işe giriş sürecinde, işçiden işten ayrılış bildirgesini talep etmesi durumunda, fesih nedenini bu belgede yer aldığı belirtildi. Danıştay'ın bu belgeye dair de karar alması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarında kodların ve açıklamaların kaldırılmasının gündeme gelebileceği de aktarıldı.